謝安琪見證張繼聰經歷難關　老公肉麻回應：唔叻啲點照顧你一世

張繼聰《Welcome to route 37》演唱會昨日（1/12）圓滿落幕，雖然早前張繼聰不幸確診新冠肺炎須擇日開騷，但無阻觀眾的熱情全場爆滿。現場展出多部張繼聰珍藏電單車，而舞台都充滿「復古」味。今日（2/12）Kay在Instagram上載千字文大讚丈夫，當中她真情流露表示：「同為同一年的新人，由入行開始，我從這個角度觀看你，總是看到別人未必看得到的艱辛。」Sweet爆一班網民！

張繼聰演唱會昨日（1/12）圓滿落幕，獲不少圈中好友撐場，台下星光熠熠。（梁碧玲攝）

Kay作為張繼聰的另一半，認為對方承受過不少困難，但仍然做好自己本分：「站在我的角度可以中肯的說句，你遇過的困難可真的不算少，每次被打擊你總會找辦法沉澱經歷，其實我也很驚訝你是怎樣做到的。有時人們總是妙想天開，遇到困難最想有別人，甚至超級英雄打救，卻忘了做好自己其實是最偉大的自救。做好自己聽起來很簡單其實不容易，做起來不容易但卻很足夠，遇到困難仍然堅持默默地做好自己，是很值得尊重的本事。」最後Kay更表示就算張繼聰在自己70歲時開演唱會，仍然會站起揈頭髮繼續支持對方。

謝安琪（Kay）與張繼聰在2007年結婚，至今二人結婚已有15年，他們常常也在社交網站曬恩愛。(ig@louischeung2013)

Kay這篇千字文閃盲一班網民，而張繼聰就繼續放閃，更肉麻表示：「我唔叻啲，點照顧你一世？」而Kay就馬上回應：「讚你幾句就咁輕佻……」網民見狀紛紛留言：「好感動，愛呀」、「一路走來，見證着所有的不容易，但關關難過關關過」，而姜濤亦表示：「你是我在這一行遇過最好的前輩」。

姜濤同Kay的對話亦非常好笑。

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