獎門人｜林雪口音太重玩口噏噏　講「碌柚」變「籮柚」成焦點

《開心無敵獎門人》將於今晚（4日）播出的一集邀請到一班「獎門人好友」，包括林雪、彭健新、鄧兆尊、陳彥行、陳嘉桓及路芙，將與「東張女神」隊的利穎怡、王嘉慧、黎寬怡、梁菁琳及梁敏巧正面交鋒。



「獎門人好友」林雪、彭健新、鄧兆尊、陳彥行、陳嘉桓及路芙。

「東張女神」隊的利穎怡、王嘉慧、黎寬怡、梁菁琳及梁敏巧。

今集首個遊戲「開心無敵燈燈燈」已睇頭十足，一班東張女神分別大擺「IG水着」、「三級片封面」、「老土影相」等既性感又搞笑的甫士，而另邊廂的林雪則大放笑彈，其中要他擺出「經典電影人」pose，見他伸出手指以為是揸槍，但後來他解釋原來是扮「醉拳」，令人哭笑不得。「辣辣壽桃邊個食」環節同樣過癮，玩咩都慢三拍的林雪玩「口不對心我最勁」獲優待，獎門人給予他免罰一次的機會，惟他非常唔爭氣最後都要輸多次，最終要硬食辣辣壽桃。

林雪則伸出手指以為是揸槍，但原來是扮「醉拳」。

至於在「開心無敵落大閘」中，一班靚女齊齊拋下女神包袱，利穎怡High爆真除衫扮跳脫衣舞，黎寬怡則即場趴地扮海獅兼與利穎怡扮做「隆胸」手術，而另一隊的陳嘉桓更蹲在地上扮踎廁及放臭屁！

利穎怡和黎寬怡搏到盡。

出名口音重的林雪於「開心無敵口噏噏」再次成為全場焦點，他負責講時令對手聽到成頭黑人問號，即使出盡九牛二虎之力都讀唔到「髮」字的正音，情急之下他連普通話都講埋，之後到他估答案的時候竟然將「柑蕉桔梨碌柚」講成「柑蕉桔梨蘿柚」，再次笑爆全場。去到最後的「開心無敵彈遮遮」，拍檔上陣的林雪與彭健新瘋狂鬥嘴，可惜依然頻頻答錯問題要淋水。

林雪大放笑彈。