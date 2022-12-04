世界盃｜何廣沛睇好法國　評葡萄牙雙核出色：睇C朗狀態有冇返嚟

世界盃開鑼，除了市民熱衷於「捱夜」睇波，原來何廣沛在工作之外亦會「捱夜」睇波。他今日出席高錕慈善基金與商場合辦的慈善義賣活動，接受《香港01》訪問。他直言：「而家每晚睇波都會睇到三，四點，哈哈。」



何廣沛都係足球擁躉。（梁碧玲攝）

自言是足球發燒友的他，表示四年一度的世界盃機會難得，所以一定會睇。他說：「我自己鍾意意大利，雖然今年冇機會踢世界盃，球會就係曼聯。今年我會睇好英格蘭同巴西，尋晚我都有睇阿根廷，不過表現就欠缺少少說服力，雖然我都想美斯可以一完成大力神盃最後一塊拼圖，但係成隊表現就一般般。」

何廣沛睇好法國，不過個人就支持英格蘭同巴西。（梁碧玲攝）

他表示，雖然個人支持英格蘭同巴西，不過他就睇好法國，他說：「因為麥巴比真係有貨交憑佢速度技術，真係可以話過你就過你。呢個係我睇完咁多場波之後結論，法國係最有冠軍相。」他自言，最喜愛C朗，葡萄牙也有機會。他分析道：「般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）同埋班拿度施華（Bernardo Silva）雙核真係打得好好！一個好有速度力，班拿度施華控球亦都好出色，佢兩個會令我諗起沙維同恩尼斯達嘅雙核，但係就要睇C朗狀態有冇返嚟。因為大家睇C朗今年狀態跌咗好多，始終佢都37歲。」