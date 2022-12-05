中年好聲音丨中性打扮受盡冷言冷語　林鉫徫：唱歌同外形性別無關

無綫歌唱真人騷《中年好聲音》昨晚（4日）播出一集，在盲選回合有有 13 人直接晉級 50 強，當中再有 3人奪得 5 盞燈滿成績，分別是何博文、林鉫徫及支嚳儀。現年 38 歲的林鉫徫是一位歌唱老師，惟她的中性打扮受盡不少冷言冷語，她說：「有啲家長要求老師一定要長頭髮同着裙，咁佢先會畀小朋友跟呢個老師學，我自己有啲深深不忿，希望透過呢個節目為自己平反，其實唱歌係一個興趣，無關外形同性別事！」

林鉫徫大晒靚聲獻唱《命硬》，肥媽大讚:「佢一開聲我就覺得好有感情。」而鉫徫唱功了得之餘,亦都相當玩得，她自爆自小便扮聲唱歌，當中最鍾意扮王傑，她更即場以王傑腔唱出《誰明浪子心》，模仿得維妙維肖。

林鉫徫係一名歌唱導師，佢話參賽係要為自己平反，證明唱歌與外形、性別無關。

肥媽讚鉫徫唱得好有感情。

36 歲支嚳儀顏值唱功兼備

至於 36 歲的支嚳儀是一位自助烘焙店東主，不少網友大讚她人靚聲甜，成功搶 Fo。原來嚳儀自小便想加入娛樂圈，她在節目中透露：「以前媽咪一路反對我入行，但係我依家結咗婚生咗仔，仲創咗業做老闆，佢唔會唔畀我玩喇，Yeah！」媽媽當日亦有到場為愛女打氣。支嚳儀挑戰高難度獻唱《假如》，最終獲得 5 燈爆分成績，伍仲衡說：「你應該少唱廣東歌，要研究多啲點唱，唱廣東歌一啲都唔容易但我都畀燈你，我覺得你嘅 Potential 係無限。」

支嚳儀獲讚有無限 Potential。

伍仲衡大讚支嚳儀。

44 歲梁德欣患紅斑狼瘡食足十年類固醇

現年 44 歲的梁德欣,背後的故事亦相當感人。身為全職媽媽的梁德欣是一位紅斑狼瘡症患者，多年來隨時都要出入醫院，更服用了十年類固醇，今次比賽獲得家人全力支持，她說：「好想鼓勵長期病患嘅朋友、病友同埋媽媽們，我哋都可以勇敢追夢，活得好精彩!」德欣獻唱《小天使》送給媽媽，皆因媽媽為了她專誠學習中醫，肥媽鼓勵她說：「呢個世界係好公平，點解個天會畀個病你？因為個天覺得你承受得到，或者係因為學你話齋，好少同佢(媽媽)講多謝你、好愛你，我哋成日覺得家人嘅愛係必然，但你可唔可以同佢講聲 I loveyou 啫，只要你得閒打畀媽媽講聲 I love you,咁就得架喇！」

梁德欣係一名紅斑狼瘡症患者。

梁德欣獲家人全力支持追夢。

肥媽鼓勵大家愛要講出口。

是集其他直接晉級參賽選手：