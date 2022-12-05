東張西望｜女苦主被騙財160萬　連樓都賣埋仍未見「情郎」一面

今日（5日）的《東張西望》講到一名女士被網上情緣騙取超過100萬，更連自己正居住的物業都賣掉來幫助這個素未謀面的人。

樓都賣掉來幫助這個素未謀面的人 (節目截圖)

陳女士在網上認識了利用菲律賓男星照片作餌的Eric，在社交平台取得連繫後便開始為他的騙財計劃鋪路，Eric告訴陳女士他是一名醫生，現在人在中東地區並告知處境很危險。Eric使出一貫的招數，不停向陳女士「賣慘」，又告訴陳女士不想死在這裏，目的就是要讓陳女士上釣。

陳女士在網上認識了利用菲律賓男星照片作餌的Eric (節目截圖)

Eric告訴陳女士他的戶口被凍結，但自己不想再留在「戰區」，又稱呼陳女士做「老婆」，並叫陳女士幫他付款，希望可以申請離開戰區。陳女士幫Eric申請成功後，對方說需自行購買機票離開，對方又稱因為該地方是禁區，只可以坐私人飛機離開，所以只有三個價錢選擇（11萬，20萬及30萬）。除了機票錢外，Eric表示他在戰區任職醫生，需要有另一個人來代替他才可以走，要多付50萬才可以離開，最後總共要付160萬Eric才可以離開。

Eric不停用甜言蜜語哄陳女士 (節目截圖)

陳女士二話不說賣掉了香港的物業，去幫助「情人」Eric，Eric更說回來之後會買一個更大的物業送她，陳女士卻只擔心情人安全：「我話唔洗客氣，只要你平安返嚟就得！」可惜錢付了，陳女士依然見不到情人一面，Eric說自己還未能回來，因為公司還未給他到香港的機票。之後Eric又說自己在機場被拘捕，Eric對陳女士稱：「我的包包被人放了違禁品」Eric更傳了自己在獄中的照片給她，Eric透過律師通知陳女士，要多付85萬才可以把Eric救出來。但照片在比對之下就發現多個破綻，更發現所謂的獄照只是劇照再改圖而成，終於令陳女士醒覺暫停再付錢，陳女士在網上一查才發現這個所謂Eric的照片，原來是一個菲律賓的著名演員（Enrico Smith Quizon），在菲律賓十分有影響力。陳女士向Eric查證身份，Eric竟指是Enrico Smith Quizon冒認他，在菲律賓活動的Enrico Smith Quizon是戴著面具假扮的，更指很多人都利用他的名義。

陳女士二話不說賣掉了香港的房子去幫助「情人」Eric (節目截圖)

雖然種種證據都指向Eric是一名騙子，陳女士接受《東張西望》訪問時表示仍然堅信Eric真的遇到難題才回不了香港，依舊想接他回來香港團聚。