施明開腦危殆李泳豪心情靚靚攜妻聚會放閃　傳母子關係仍陷僵局

鼎爺李家鼎前妻施明昨日 (5/12) 驚爆突然發生意外導致頭部受到重創，需要接受緊急開腦手術來保命，情況危殆。有消息指施明日前在家中發生意外，不慎跌倒及頭部著地，導致頭部重創，需要即時開腦進行手術，雖然手術已經完成，但施明現仍陷於昏迷，需留醫深切治療部。施明大仔李泳漢接受傳媒體訪問時證實了有關消息，並謂只要母親康復，他做什麼都可以。然而施明細仔李泳漢則炮轟有人故意對外放料將家事宣揚，對此大感不滿。

施明姐自從2006年後絕跡幕前，多年來都心癢癢想復出

月前李泳豪與老婆Agnes結婚，有傳施明不滿新抱年紀大而反對戀情，更因此導致母子關係決裂，以致李泳豪結婚的大喜日子亦不見施明與大孖李泳漢出席。婚後李泳豪曾否認與母親決裂的傳聞，解釋母親是因為身體健康情況才會缺席婚禮，聲稱與母親關係不變，又指母親與新抱Agnes相處融洽。可是有報道指李泳豪與施明和李泳漢的關係依然陷於僵局，並沒有好轉亦未有修補過。據悉，李泳豪結婚至今個多月以來都未有跟母親見過面。

Agnes與施明關係曾經不錯，母親節都同未來奶奶施明一齊過。（IG：@drift_greg）

有指施明做完大手術後仍然昏迷危殆，並未度過危險期，但李泳豪前日（4/12）卻有心情帶同老婆出席踢拳總會就職典禮，昨日還於IG分享當日活動的照片。相中可見李泳豪與老婆笑容滿臉，心情靚靚，完全看不出他的母親受傷入院了。

對於被指媽媽病重仍開心與太太出席活動，泳豪接受《香港01》訪問時就解釋道：「因為知道媽媽情況穩定，我係唔會將家事周圍講嘅人，而且應承咗出席活動都要守承諾。」