張曦雯似足混血兒氣質高貴　原來出身草根張媽媽曝光感覺親民貼地

視后唐詩詠與女神張曦雯(Kelly)因合作拍攝TVB劇集《白色強人》而成為好友,兩人戲裏戲外都感情十分好。日前唐詩詠更陪來港探囡囡的張媽媽一起遊覽香港,她在IG曬出一系列合照,並寫道:「Love this girl and her mama so much. Auntie hope u had an enjoyable HK stay, we had so much fun together, looking forward to our next meet up. (非常愛這個女孩和她的媽媽。希望Auntie在香港過得愉快,我們一起玩得很開心,期待我們下次見面。)相中所見,唐詩詠同Kelly母女去了不少地方玩,非常盡興,不過網民就將焦點放在Kelly母女身上,指Kelly同媽媽不太似樣。



Kelly在2012年參選國際中華小姐奪得冠軍後入行,樣貌身材都十分出眾,還得天獨厚擁有高貴氣質,絕對是擁有完美package。觀眾緣極佳的Kelly近年更備受力捧,劇接劇成功上位成一線花旦。雖然外表似足「ABC」,但其實她在香港出世,出身自草根家庭,直至小學四年班才隨家人移民美國。相比起Kelly形象看似高不可攀,Kelly媽媽予人感覺貼地親民,而且看起來非常年輕,早前Kelly曾曬出同媽媽的居家照,兩人都素顏出鏡,似姊妹多過似母女!

Kelly樣貌身材都十分出眾,還得天獨厚擁有高貴氣質,絕對是擁有完美package。(IG@kelllycheung)

網民指Kelly似爸爸多啲。(IG@kelllycheung)