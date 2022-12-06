一起走過丨胡楓77年拍過風月片 直認耳仔軟叫大家唔使大驚小怪

縱橫影視圈70年的胡楓（修哥），上月完成《修哥90迎金秋無限楓騷演唱會》，日前接受楊紹鴻、文頌嫻主持港台節目《一起走過》訪問，分享他在娛樂圈多年的經歷。

胡楓接受楊紹鴻、文頌嫻港台節目《一起走過》訪問。（Facebook@RTHK 香港電台）

修哥在「十一哥」何國材陪伴下現身，提到1977年修哥和邵音音拍攝的風月片《財子名花星媽》早前在網上翻hit，戲內修哥有牀上激吻戲，邵音音更露點演出，修哥被重住事淡然地說：「佢露兩點，唔關我事……（為藝術犧牲？）呢啲唔係藝術，只係演戲，明白嘛？嗰時咁演，的而且確係風月片，呢個唔緊要。（是個好好回憶？）唔係，話畀你聽，我拍咩都好，都冇乜回憶。」該片是由呂奇執導，問到為何接拍，是否希望求突破，修哥解釋：「有時啲嘢係耳仔軟。嗰時我未識邵音音，耳仔軟係好簡單，導演叫做就照做，我係演戲吖嘛！」他直言事前不知道有床上戲，但演戲亦無需大驚小怪，他說：「應該冇...老實講好多人拍過呢啲戲，何止我一個，演戲唔使大驚小怪嘅。」

胡楓和邵音音在《財子名花星媽》（1977）有半裸床上戲。（網上圖片）

胡楓和邵音音在《財子名花星媽》（1977）有激吻鏡頭。（影片截圖）

修哥指當年從報紙見到招考男女主角，去信獲得面試機會，翌日已獲電影老闆跟他簽約做演員。而修哥的處男作是跟芳艷芬、梁醒波合作拍《男人心》，他謙說獲選不是因為自己靚仔，只是好彩。而當時芳艷芬已經好紅，幸對方沒有給予壓力，還不停鼓勵，他說：「叫我自然啲，講對白好似傾偈咁，唔使驚嘅。（芳艷芬當年已走紅？）啲人想同佢拍戲都難，所以我非常之好彩，有芳姐扶持我，佢係『花旦王』，齣戲仲有『丑生王』梁醒波傍住我。」

問到人生有否後悔事情？修哥指自己對媽媽未夠孝順，對太太生前又可以做得更好，他說：「除咗對媽媽、太太有後悔之外，可以講『九十冇悔』。」外界一直以為修哥永不言休，原來他亦想過退出娛樂圈，「有陣時眼瞓到不得了，拍古裝又要打，會諗係咪要咁辛苦呢？只係希望喺冷氣房沖個涼同瞓覺，點知拍完之後興趣又嚟。其實都只係嗰一刻，如果唔係鍾意做呢行，都唔會做到而家，做嘢對一個人嘅身體健康或者頭腦。」修哥曾經喜歡打麻雀，但因為太太已經戒了，「因為有一晚我打完牌，見到太太一個人睇電視，我個心好唔安落，嗰時一個星期打兩、三晚，打到點幾鐘，總之而家就唔打。」

胡楓上月在紅館舉行《修哥90迎金秋無限楓騷演唱會》。（資料圖片）

契仔張家輝現身支持。（資料圖片）