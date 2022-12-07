林盛斌Bob教「七個徵兆證明你應該辭職」　起身唔願返工係其中1項

林盛斌（Bob）出名富貴，不但家住九龍塘超級豪宅，生意瓣數更是多不勝數，絕對稱得上是生財有道！有人靠「孤寒」慳出第一桶金，但Bob從來不是這種人，他更不時在YouTube頻道「Bobtivation 林盛斌」拍片分享致富、進步的方法，繼早前教網民「一萬蚊應該點投資」，他前日（5/12）便點出「七個徵兆證明你應該辭職」，教大家什麼時候需要展開事業新一頁。

Bob教網民「七個徵兆證明你應該辭職」。（YouTube/@Bobtivation 林盛斌）

片中，Bob首先點出「花大量時間投訴工作際遇」這個徵兆，他坦言如果放工之後經常向身邊人投訴，將負能量帶回家，就好應該考慮離開工作崗位；第二個徵兆是「起床後不願上班」，他說：「唔知大家係咪覺得有啲人每逢星期三，就表現得好冇心機，『仲有兩日，快啲頂埋佢，快啲到禮拜六、日』，為咗放假而去工作，去到星期一朝早，鬧鐘響時，『星期一又嚟喇』，日日都唔想面對自己工作，如果係咁，呢個就係第二個徵兆。」點出其餘五項徵兆後，Bob便直指中了五項或以上就好應該好好認真考慮「唔撈」，Bob亦有提到不少人或會抱住「我唔可以辭職，屋企等我開飯」的想法，而他亦有解答到這個難題。

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林盛斌Bob教你「一萬蚊應該點投資」 有項目至少可以有6倍回報？

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