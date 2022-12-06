東張西望｜除草劑炒飯令5人慘死　遺孤獲捐款買僭建樓疑似被呃！

今日（6日）的《東張西望》講到於1973年發生的一件慘案，一農戶誤把除草劑當豉油炒飯，結果5人死亡，而4名遺孤當時得到幫助，可以「上樓」。但在2019年60歲的帶哥在處理樓宇資料時，發現一直住的樓宇屬僭建，隨時要清拆。



1973年發生的一件慘案 (節目截圖)

60歲的帶哥在講述1973年父親誤將除草劑當豉油炒飯，5人食飯後集體不適送長沙醫院救治，但因為當時設備簡陋沒有洗胃儀器，得不到適當的治療。三天後再轉送到瑪麗醫院，但仍然回天乏術，導致一家9口中的雙親及3個兄妹死亡。慘劇中幸存的4兄妹得到有心人捐助，在當時透過鄉事委員會主席協助下購買村屋居住，不至於流離失所。

60歲的帶哥在講述1973年父親誤將除草劑當豉油炒飯 (節目截圖)

原來當年發生慘案時臨近新年，帶哥憶述說：「差唔多過年要大掃除，平時啲油鹽係放喺窗邊，但係嗰日全部放晒喺枱，下午我爸爸炒飯，唔知道拎殺蟲水做豉油去炒飯。」而帶哥4兄妹因為分上下午班而沒有吃到少飯而避過一劫，上午班的雙親及3個兄妹則吃了炒飯而命喪黃泉。

原來當年發生慘案時臨近新年 (節目截圖)

時光飛逝，4兄妹逐漸長大搬離村屋，只剩下帶哥一人，而帶哥因為快要退休，所以3年前突然心血來潮重新查核業權。帶哥驚揭單位原來屬僭建，懷疑當年協助其兄妹的鄉事委員會騙財，亦擔心因為僭建而需要清拆，令到家人的神主牌沒處安放，會愧對祖宗。帶哥到鄉事委員會翻查資料時，再意外發現當時的文件全無記錄，令帶哥感無奈。

帶哥到鄉事委員會翻查資料時，再意外發現當時的文件全無記錄 (節目截圖)

《東張西望》協助帶哥聯絡大律師，得知道現在的單位是得到政府的容忍，可以住到百年歸老，也可以轉讓給直屬親屬，勸喻帶哥對此事不要再追究。