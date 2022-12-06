吳若希坦言首次個唱不緊張似朋友聚會　身邊好友幫忙令佢好感動

歌手吳若希（Jinny）即將在本周日（11日）於麥花臣場館舉行「Let Her Be Jinny 演唱會」，首次舉行演唱會的她在完成一連串的宣傳後，已經全情投入音樂排練。Jinny坦言現時心情一點也不緊張，覺得這個首次個唱有如和朋友聚會，之前在廣州的個唱經驗令她現時的狀態和心情也預備得很好，很期待可以快點踏上麥花臣的舞台。

首次舉行演唱會的她在完成一連串的宣傳後，已經全情投入音樂排練。

Jinny昨日（5日）於錄音室綵排後感覺非常享受，她說：「當中有些歌曲很久也沒有唱過，不過這幾天在網上和歌迷互動時，他們也很想念自己早期的作品，剛和樂隊排練那幾首舊歌後，自己的心就好像回到了那個時空，想起自己因為喜歡唱歌這原因而入行，而那些舊歌背後的故事和每一個字都彷如插在心上般，所以很期待可以快點和大家在今個星期日見面，和大家分享這種感覺。」

雖然由籌備至開騷的時間非常緊迫，但Jinny身邊一班好友均有問她有那方面可以幫忙，令她非常感動，Jinny同時透露今次香港演唱會歌單和廣州的有所不同，不過她依然希望可以透過歌曲和深情剖白去說生活和情感上故事，屆時相信大家必定能享受一個感性的晚上。