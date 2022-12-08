楊千嬅尾段發力最貴飛只剩單丁位 黎明戶外演唱會仲可買10連位

近日傳出各個大大小小的演唱會滯銷的情況，早前更傳出楊千嬅演唱會因為滯銷而取消的流言，幸得楊千嬅老公丁子高親自澄清並非事實。其實除了楊千嬅演唱會外，最近多個演唱會都出現了還有票賣的情況，未知是否因為臨近年尾太多演唱會及頒獎典禮舉行所致，令演唱會門票出現銷情未爆的情況？



黎明的《Drive In Ultra: LOVFINITY Vivienne Tam x Leon Lai Fashion Concert》於12月17及18日在中環海濱活動空間舉行，門票於上月18日開始公開發售。開售至今Cityline售票網仍然顯示有多張門票可以購買，經過實測後於17日的自駕車位已經售罄，而18日的自駕車位仍然可以購買2張連位門票。而座位方面，2日的門票都還有不少位剩餘，17日的$1380門票仍然可以購買10張連位門票。

黎明下月於中環海濱活動空間開騷

楊千嬅的《MIRIAM YEUNG B minor MUSIC LIVE 2022》於12月17及18日在亞洲國際博覽館Arena舉行，門票於上月17日開始公開發售。開售至今Cityline售票網仍然顯示有門票可以購買，雖然顯示最多可購買4張門票，但經過實測後$980門票只可以購買單丁位門票。

《楊千嬅B minor 音樂會2022》官方圖片

譚嘉儀的《譚嘉儀Eyes On Me演唱會 2022》於12月9日在麥花臣場館舉行，原訂於年初舉行，但因為疫情而延至後日（9日）舉行，門票於去年已經公開發售。開售至今Cityline售票網仍然顯示有門票可以購買，經過實測後$780門票仍然可以購買4張連位門票。

譚嘉儀入行以來首個個唱曾因疫情被逼延期。（網上圖片）

吳若希的《吳若希Let Her Be Jinny 演唱會2022》於12月11日在麥花臣場館舉行，門票於上月24日開始公開發售。開售至今Cityline售票網仍然顯示有門票可以購買，經過實測後$780門票仍然可以購買4張連位門票，而在一購物平台亦見有吳若希演唱會的門票正在發售。

吳若希演唱會將於12月11日舉行 (官方圖片)

陳奕迅的《陳奕迅FEAR AND DREAMS香港演唱會》於12月9日至1月14日在紅磡體育館舉行，門票於10月6日已經公開發售，經多次加場後，總共開18場。門票一開售已經馬上沽清，十分搶手。

陳奕迅（Eason）將會於12月舉行一連18場的演唱會

許廷鏗的《in the round》於12月30日及31日在九龍灣國際展貿中心舉行，門票於12月2日公開發售，兩場演唱會門票瞬間清空，十分搶手。

許廷鏗的《in the round》於12月30日及31日在九龍灣國際展貿中心舉行 (官方圖片)

林子祥的《yuu林子祥Smiling 開心演唱會》於12月26日在亞洲國際博覽館Arena舉行，門票於10月20日已經公開發售。林子祥的演唱會一般門票已經售罄，經過實測後只有輪椅人士門票仍然可以購買。