泫雅於今年11月30日毫無預警下宣布與交往近7年的男友Dawn分手,令外界大感意外。泫雅與DAWN向來愛得高調,雙方今年二月更已訂婚,可是泫雅竟親自在IG宣布二人已分手,並表示未來只會以朋友同事身份相處,她亦已清空IG內與男友的合照,男方則未有回應。分手至今逾一周的泫雅,於今日凌晨在IG分享了3張她的上半身半裸照,相當火辣,情傷後的她大膽作風依舊。

她向大家展示她的紋身圖案,並表示:「I still love the original one the most. (我仍是最愛原本那個)。」原本身材纖瘦的泫雅,在分手後似乎更加瘦了,從她的相中可見她的背脊瘦到見骨,就連肩胛骨亦凸了出來,令人我見猶憐,不少粉絲都大感心痛,又擔心她未走出失戀陰霾。另外,她與Dawn昔日的情侶仍然留在手上,未知她是否仍未忘情。

