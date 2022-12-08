利穎怡疑被襲擊案　七旬被告申請終止聆訊

《東張西望》女主持利穎怡早前採訪時，遭女受訪者襲擊，該女受訪者被控以兩項普通襲擊罪，案件今（8日）在西九龍法院開審。

利穎怡年中採訪「老鼠屋」屋主陳小姐時被襲擊，最後更要報警求助，

被告陳碧珍（71歲），被控於2022年4月28日，在新界大嶼山嶼南道茂記餐廳附近兩度襲擊利穎怡。被告陳碧珍今無法律代表，以流利英語親自陳詞申請終止聆訊，要求法庭終止聆訊，認為自己審前遭廣泛負面報道，無法獲得公平審訊。被告交指自己不符合資格尋求當值義務律師協助，另一方面在聘用私人律師時，又多番因事件涉及無綫電視有利害衝突而遭拒，又批評私人律師質素參差，連起草信件都有諸多錯漏。裁判官指出被告手寫申請書雜亂無章，缺乏理據，難以入目，更沒有按規定事前向法庭存檔或向控方提供副本，故今日無法處理申請。

71歲被告陳碧珍沒有報稱職業，今日以流利英語親自陳詞申請終止聆訊， (節目截圖)

被告控訴其後又指自己曾到警署要求查明自己清白不果，更遭受嘲笑。被告一度認為申請終止聆訊時法庭可決定終止或押後審訊，更與曾官激烈糾纏爭論，裁判官稱法庭無權下令警方調查，如被告遭人騷擾或起底應報警求助，另立一案，然而均與本案無關。曾官最後循循善誘，逐步指示被告如何存檔終止聆訊申請，並押後至明年2月1日處理申請。被告最後亦多次陳詞要求法庭限制傳媒報導本案，包括審期等，以免報道廣泛傳閱造成審訊不公，未審先判，裁判官遂下令限制傳媒接觸被告或披露資料等。