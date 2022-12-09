中年好聲音丨94年新秀亞軍丁文俊　獲讚似巫啟賢夏韶聲混合體

TVB綜藝節目《中年好聲音》，周日（9日）晚播出的一集有《愛．回家之開心速遞》飾演「賈名媛」的邱芷微（Chelffy），現年35歲患有類風濕關節炎的Chelffy今次參賽是希望可重燃追夢的火。

中年好聲音丨吳偉豪爸爸70歲再追夢 吳大強曬震音獲肥媽大讚

「賈名媛」邱芷微獻唱《可惜我是水瓶座》，講番自己嘅經歷，忍唔住爆喊。

除了要承受隨時有機會全身郁唔到的擔憂外，更不幸的是同時還要承受男友患癌打擊，她接受製作組訪問時坦言得悉噩耗時晴天霹靂：「嗰時仲係傾到去結婚，點知大家都一齊有病，感覺係點解係我同佢發生啲咁嘅事，好戲劇性又好真實嘅感覺。」肥媽聞言即鼓勵她說：「計劃總係趕不上變化，其實當你想做某啲事、又唔會傷害到人嘅話，就應該活在當下去做，所以《中年好聲音》應該要做多幾屆！」曾於歌唱比賽獲獎的Chelffy，將在節目中獻唱《可惜我是水瓶座》，到底她的歌聲能否與其故事一樣打動到評審？

「賈名媛」邱芷微獻唱《可惜我是水瓶座》。

是集有勵志又有洋蔥，亦有唱得之人！1994年新秀亞軍丁文俊和1988年新秀亞軍何國星將在本集輪流登場，49歲的丁文俊獻唱林子祥的《幾段情歌》，充滿感情的演繹獲評審大讚。肥媽說：「好鍾意佢嘅Feeling同Style，有啲似巫啟賢、夏韶聲，你唱嘅歌係林子祥，但一啲林子祥影子都冇。」周國豐則直指聽到起雞皮：「有啲歌年青聽時係愛情，中年聽時係人生，丁文俊版本係感受到人生，好正。」而當年揮低樂壇天后鄭秀文、奪得新秀亞軍的55歲何國星，則深情演繹《夏日傾情》。

1994年新秀亞軍丁文俊仲係咁唱得。