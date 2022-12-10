37歲男星換褲跌出巨雕認造假　龐然巨物太雄偉「像從驢身上偷來」

【HBO／白蓮會】英國男星迪奧占士（Theo James）登上《The Tonight Show Starring Jimmy Fallon》，揭露他在HBO《白蓮會》（又譯《白蓮花大飯店》／The White Lotus）第二季首集裸戲的拍攝內幕。



迪奧占士在HBO《白蓮會》第二季飾演Cameron一角。第一集在酒店房間中，Harper透過浴室鏡子反射，看到背對她在換泳褲的Cameron不只背部全裸，下體的龐然巨物還在他抬起腳的時候直接現形。

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主持人Jimmy Fallon對迪奧占士開玩笑說：「觀眾還以為那是尼斯湖水怪！」迪奧占士則表示，他們在劇組都稱那個橋段為「雞雞那一幕（the pee pee scene）」。

他們接著開始聊起拍攝過程。迪奧占士說：「我跟導演和製作人們討論那一幕要怎麼拍，然後他們說：『我們會讓你穿上一個假體。』我就說，這樣聽起來不錯。」

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Jimmy Fallon打斷他：「所以那是假的？感謝老天，我想這讓很多男人都鬆了一口氣！」

迪奧占士表示：「我跟化妝師Rebecca說：『老實說，我希望它不要太讓人分散注意力，只要一般大小就好。』畢竟雞雞不是那一幕的重點，而是關於權力以及性、關於他到底是無心還是刻意露出之類的。然後她就說：『沒問題，我知道，一般大小就好。』」

他接著說：「結果到了妝髮當下，她拿出一根像大槌子的東西，彷彿是從某隻驢子身上偷來的。我和麥克（Mike White，本劇主創兼編導）看到都說：『那叫做一般大小？！』」

HBO《白蓮會》（The White Lotus）第二季將在12月12日播出最終集，第三季已獲得續訂。

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