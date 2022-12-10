炎明熹被指大牌疑似助手開路惹爭議　網民串爆：當正自己大明星

去年於《聲夢傳奇》勇奪冠軍，現年17歲的炎明熹（Gigi）擁有一把天籟靚聲，令她成功俘虜了大班粉絲的心。她月前參演了由無綫與芒果TV聯手打造的音樂綜藝節目《聲生不息》，原本在港擁有大班粉絲的她，亦因而在內地圈粉無數，微博粉絲更火速暴增，現已直逼100萬，人氣爆升。接Job不斷的她有傳已穩袋數百萬酬勞，前途無可限量。Gigi性格亦出了名可愛友善，令她深得粉絲支持。然而今日（10/12）卻有網民開post暗指Gigi大牌。

Gigi人氣高企，前途無可限量。(炎明熹IG)

有連登網民於討論區開post題為「炎明熹個助手都巴閉下」並附上一段短片，片中可見一名疑似是Gigi助手的人走在Gigi前面為她開路，在一個商場活動現場把放在她們前面的一排椅子全數移開。那名疑似助手將椅子逐一向後移，瞬間將整排椅子移後，並清出了一條通道給走在後面的Gigi行過。不過，其實那排椅子並沒有真正擋住她們前行，只是通道比較窄，移開後通道相對會變得闊落。

網民紛紛留言熱討，有網民就直指疑似助手行為不該，而且相當粗暴：「一嘢掃開曬哂人地啲凳，經理人嚟計，分分鐘仲衰過花姐」、「當正自己大明星」、「佢返學係唔係比同學阻住都會掃走人張枱」、「啲凳根本阻唔到佢」、「條路咁闊都會撞？」不過亦布不少網民力撐：「有咩問題？」、「如果個活動完左，移開啲凳又真係無問題喎」。

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