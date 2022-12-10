李嘉欣帶囝囝到教堂讀經　11歲Jayden西裝骨骨顯穩重就快高過媽咪

「大美人」李嘉欣（Michele）在2008年與富商許晉亨結婚，婚後誕下一子許建彤（Jayden），而Michele婚後亦一直專心相夫教子。日前Michele帶同囝囝Jayden到教堂讀經，並上載了一段影片到社交平台。片中所見，當日Jayden並沒有戴眼鏡，穿上西裝的他站在媽媽身後，雖然他戴着口罩，不過仍成為網民的焦點，大讚他擁有如媽媽般漂亮的大眼睛，現年11歲的Jayden長大了不少，目測身高已經到媽咪的耳朵位置！



現年11歲的Jayden長大了不少，目測身高已經到媽咪的耳朵位置！（IG截圖）

Michele去年亦曾帶Jayden到教堂讀經。（IG@michele_monique_reis）

其實Michele去年亦曾帶Jayden到教堂讀經，當時Jayden亦是乖乖地站在媽媽身後，不過今年Jayden明顯長高了不少，而且更顯穩重。曾就讀傳統名校拔萃男書院附屬小學的Jayden，自小品學兼優，而且興趣眾多，不但熱愛打高爾夫球，還會攀石、冰上曲棍球、游水、滑雪、騎馬等運動，迷上打機的他更曾開設YouTube Channel分享打機心得，片中他全程以流利英語講解，再配合遊戲畫面及圖片展示，不少網民觀看後都大讚專業！Jayden過往與父母出席活動時都表現淡定，曾被外界大讚有潛質入行，不過Michele就坦言從未想過做「星媽」，反而覺得囝囝長大後有潛質從商，會尊重兒子未來的意願。