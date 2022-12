鄭嘉穎與陳凱琳2018年結婚,現育有3歲大仔鄭承悅及2歲的囝囝鄭承亮,早前宣布家中將再添新成員,四年抱三,認真可喜可賀!陳凱琳減產後成功轉型做KOL,鄭嘉穎近年亦頻頻拍片吸納粉絲,今日在Instagram上載一段大仔狂踩爸爸肖像的片段,網民驚呼:「0尊,,,要教下佢啦!」

大仔承悅一向較好動。 (ig@kevincheng_official)

鄭嘉穎同陳凱琳婚後一直恩愛。 (ig@kevincheng_official)

鄭嘉穎當年憑住演陸劇 《步步驚心》飾演「八爺」,在內地聲名大噪,嘉穎拿著自己演古裝肖像的poster細意欣賞,怎料大仔突然一手搶過來,放在草地上跳起狂踩,嘉穎見狀手指指,似乎是想叫大仔拾起,但大仔完全唔聽教,再一腳踢番給爸爸,嘉穎望住鏡頭個樣勁無奈。

嘉穎留言:「I think my son needs a lesson on respect. 😒(我認為我的兒子需要上一堂尊重的課)。」陳凱琳反而覺得好好笑,網民認為要管教一下,留言:「見到爸爸poster都踩😮」、「😨0尊,,,要教下佢啦 😮‍💨」、「你仲要笑笑口😂太好脾氣啦」、「果然無仇不成父子😆😆」。

見到個仔狂踩自己poster都唔發火鬧,家穎都算好脾氣。 (ig@kevincheng_official)

網民驚訝大仔見到爸爸都踩,覺得要教下,陳凱琳反而覺冇嘢識笑。 (ig@kevincheng_official)

【鄭嘉穎《步步驚心》Poster被踩連環圖】