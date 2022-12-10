張曦雯不知有份入圍爭「視后」　打定輸數做陪跑分子：我好佛系！

每逢一年一度的無綫（TVB）《萬千星輝頒獎典禮》，不少TVB忠粉都會熱烈討論那位演員應該得獎，那一套劇應該獲獎，其中有不少藝人亦會視得獎為一個重大的里程碑，人生大事。不過，對於一些經歷多年TVB頒獎禮的藝人來說，作品、觀眾認同和獎項之間，獎項就可能不是擺在首位。



張曦雯出席開幕活動。（葉志明攝）

張曦雯今日（10/12）出席活動時接受《香港01》訪問，經記者提醒後，她才知道自己憑《白色強人II》有份競逐「最佳女主角」。她說：「係咩？我冇諗過喎。我收到每一個角色都係好努力去做，有得提名當然係開心，但係我從來都唔係為咗獎項，冇又唔會唔開心。我冇特別留意，因為覺得自己應該冇乜機會，哈哈，但係你而家話我聽，我覺得好開心。」

張曦雯憑《白色強人II》獲提名「視后」。

她又表示自己獎項這些事十分之「佛系」。她說：「我都係收到通知要去頒獎典禮我就去，佛系嘅，獎項呢啲嘢我都係覺得睇時機，睇吓好唔好彩。冇諗過會攞喎，你諗吓你而家講我先知，即係身邊嘅朋友冇乜特別同我講，哈哈哈，所以外界呼聲都唔係好大，都冇乜機會。」她也表示，如果是「視后」的話，她覺得鮑姐（鮑起靜）應該是呼聲最高的一位。

+ 9