鍾麗淇願做囡囡雙腿攬住助行 高呼「愛你」慶祝Isabella12歲生日

鍾麗淇（Margaret）的大女Isabella於6個月大時不幸確診患上罕見基因病「四號染色體缺損綜合症」（Wolf Hirschhorn Syndrome），曾經被醫生診斷活不過兩歲，及永遠不能走路。不過，鍾麗淇從不放棄及埋怨命運，與老公Nardone Ruggero合力照顧女兒，為她打造有愛的家。鍾麗淇無論去到邊都攬實女兒Isabella，帶她去游水，到主題公園睇動物、玩機動遊戲，放眼世界，更難得是細女Michela亦好錫家姐，姊妹相親相愛。

鍾麗淇上月慶祝46歲生日。（IG@yogachung）

被鍾麗淇形容為「戰士小公主」的Isabella前日（12月10日）12歲生日，鍾麗淇昨日在社交平台分享生日會片段，除一班小朋友參與，湯盈盈亦現身錫啖壽星女面珠。一身紅噹噹的Isabella可以自己坐在椅子上，望住慢慢升上天花板的氫氣球，展露燦爛笑容；之後妹妹坐下，攬實家姐合照。另外還有影全家福，見Isabella沒有用拐杖，由媽媽鍾麗淇抱實，高度已差不多去到媽媽的肩膊，非常開心。

鍾麗淇寫道：「愛你愛你愛你We love YOU!!!!!!!! Happy 12 Birthday my Bella!! #12alreadyyyy 」，佘詩曼、陳凱琳、周家怡、陳敏之、向海嵐等均有送上祝福。

Isabella仍未能靠自己平衡走路

鍾麗淇回覆《香港01》透露Isabella現在仍未能自己平衡，需靠坐行支架走路，但一家人仍抱有希望，她以短訊回覆：「 She still needs support walking as she still can’t balance yet by herself. But hopeful as each day passes🥰🥰. 」她透露囡囡現在重約25kg（約55磅）問到經常要攬實女兒周去會否感到吃力？她說：「Sometimes it is hard and tiring, emotionally and physical… but just taking it day by day. I just need to remind myself to really charge up my battery up when we have good days like these to get through the challenging ones♥️.（有時它在情感上和身體上都是艱難而累人的……但只是一天一天地接受它。我只需要提醒自己，當我們有這樣美好的日子來度過充滿挑戰的日子時，能真正為我的電池充電♥️）」。

好多小朋友。（IG@yogachung）

Isabella罕見基因病「四號染色體缺損綜合症」，至今都未可以企喺度，但一家人仍抱有希望。（IG@yogachung）

鍾麗淇