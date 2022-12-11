汪明荃用古董餐桌打乒乓波 羅家英頻執波有投訴：你搓吓吖嘛！

「阿姐」汪明荃和羅家英結婚13年，今年5月慶祝「喱士婚」。雖然二人已年過70歲，但身心仍能保持年輕，昨日阿姐在Instagram上載一段與家英哥在家中打乒乓球的片段，雖然沒有正規的乒乓波枱，但能就地取材用上古董餐桌打了一場「友誼波」。

汪明荃寫著：「搓波/執波？」二人對戰期間，見阿姐不停扣殺，家英哥頻頻失球，要不停烏低身執波；有時個波打到「唔知去咗邊」，兩夫妻又要一齊烏身執波。家英哥忍不住說：「你搓吓吖嘛，你唔好咁快冚波吖嘛！」阿姐反擊：「你成日都高波，得咁少地方，唔係點呀，越打越高。」接著再補多句：「你咪又係接唔到波。」

家英哥在帖文下留言：「執波，搵波，彎腰，踎低最多。搓不過三下。讓下佢先。」好多藝員朋友都有留言，陸浩明讚好浪漫，何雁詩話So cute，林盛斌笑兩人對話正到爆炸，陳展鵬則說：「阿姐好厲害👍🏻家英哥加油」。網民亦指這是二人生活情趣：「夫妻倆的小情趣，互相陪伴互相玩樂」、「兩位活寶貝，超可愛 」、「老夫老妻，平凡生活最浪漫！so sweet!」。

家英哥投訴阿姐成日冚波。（IG@wang_liza）

藝人朋友都讚佢哋好cute、好浪漫。（IG@wang_liza）

【75歲汪明荃同76歲羅家英結婚13年依然恩愛】