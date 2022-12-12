TVB頒獎禮分析｜視后四強已出現 陳煒高達8成攞獎

《萬千星輝頒獎典禮2022》下年1月8日舉行，距離不足一個月，十強名單周六(17日)公布，獎頂花落誰家仍有變數，不過TVB的頒獎禮，不難預測那位得獎，其實從劇集收視，人氣，最重要一點當然是演技，因為據慣例每次頒獎禮前，除了觀眾投票，還有一部份是極高層開會決定，演技好當然令高層留意，開會提出自然奪標機會大，而暫時就有四位女主角機會較大，當中有兩個更是佔盡優勢...

鮑起靜在《下流上車族》演技令人深刻，但攞視后機會似乎不大。

鮑起靜演技稱霸



應該沒有人質疑金像獎影后鮑姐的演技，今次在《下流上車族》又一次教材式示範，演一個公屋婆婆，每一場戲都演出精準，最重要是她不會搶別人的戲，很有大局觀的演員，知道那場戲應該給誰發揮，就將主位給對方，到自己表演的時候亦會演得恰到好處不會over，如果視后真的以演技來決定，直接頒獎給鮑姐就可以，但眾所周知，得獎有很多因素，所以視后不會頒給鮑姐，一來她不需要這個獎去肯定?二來,她不是TVB自己人，頒獎給她對TVB沒有著數，這一點就連林敏驄早前接受訪問時都有提出過，大家明白TVB的頒獎禮遊戲規則，那當然不是自己人奪得大獎是出現過，但次數很少。

江美儀在《下流上車族》演出同樣出色，要爭獎需要點運氣。

江美儀欠一個有利身份

《下流上車族》隨了鮑起靜之外，另一位有提名⻆逐〈最佳女主角〉又多人討論的是江美儀，她在劇中表現與鮑姐不相伯仲，一早已被封為好戲之人，只欠一個獎頂，不過江美儀2018年由TVB基本演員合約轉為部頭合約，簡單來說不是自己人，那就差不多等於不能入閘，或許她心中有數，最大機會奪得〈最佳劇集〉這個團體獎。

陳瀅今年熱度爆燈，但未到攞視后嘅時候，入五強是合理期望。

陳瀅得獎夠花生

如果以話題熱度來計算，《美麗戰場》絶對是TVB年度之冠，這一點Google最近公布的排名已証實，而當時最多人討論的就是陳瀅，頒獎禮說穿了都是一個show，那當然要有最吸眼球的人出現，那祝后四強入面，一定是陳瀅最有話題性。而除了《美麗戰場》，她今年另一套劇《痞子殿下》，蠻儀角角色相當入屋，劇集已決定開拍第二季，陳瀅今年的成績是不錯。



而且她是邵氏力捧的藝人，邵氏就由樂小姐負責，據知樂小姐在頒獎禮高層會議亦有發言權，那陳瀅絶對有機會，不過如果真的頒給陳瀅亦不是好事，始終比較新，要多一兩套劇坐穩女一位置，入圍最後五強是合理目標。

煒哥今年有《回歸》《黯夜守護者》兩劇入圍，加上效力十年，絶對有機會攞視后。

陳煒最大機會贏視后



陳煒今年有兩套劇入圍，分別是《回歸》《黯夜守護者》，一套是帶點主旋律的劇集，另一套就比較非一般TVB式的警察劇集，如果以演技或者令人耳目一新的感覺，一定是《黯夜守護者》，雖然劇集收視一般，但煒哥整套劇只化淡妝，演一個樸實的女警，是非常之有說服力，只要對比以往TVB劇的女警，化妝永遠化得靚過明星，永遠著貼身套裝加高踭鞋，煒哥這個貼地「差婆」造型已經贏哂。



當然得到大獎，除了實力，亦要「累積分數」，由2012加入TVB，來到今年剛好十個年頭，拍了24套劇集，還有綜藝節目，煒哥無功都有勞，而且煒哥在電視城人緣好，更被台前幕後封為「萬歳王」，如果得獎大家開心，人和係一個好重要因素。



還有一個因素，她是TVB經理人合約，自己人易辧事，嘗試用暗黑角度出發，頒獎給煒哥，對其他簽了經理人合約的藝人有正面作用，至少有機會得獎，如果還頒給「外人」，那還有人肯簽TVB嗎?