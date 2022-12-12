東張西望｜林敏驄笑黃宗澤親生仔易拎視帝　Bosco：我冇簽TVB好耐

台慶劇《下流上車族》是今年的熱話之一討論度怎高，而男主角林敏驄亦是今年視帝的大熱門，前日（10日）AEG舉辦了第一屆的《AEG娛樂人氣王》頒獎典禮，林敏驄奪得「人氣男演員」一獎。

台慶劇《下流上車族》是今年的熱話之一討論度怎高 (節目截圖)

林敏驄在頒獎禮後接受《東張西望》訪問時就發揮搞笑本色，與劇中的老婆江美儀互相鬥咀，令大家都「笑爆肚」。林敏驄多謝監製時，江美儀「呷醋」的說：「我頭先多謝咗你㗎，你冇多謝我！」林敏驄立即補充的說：「我同你唔洗咁咩啦，你返去等消息，返去等叫名。」郭柏妍立即打完場話：「我地一家人好和諧！」林敏驄更笑言叫郭柏妍唱歌予江美儀聽，林敏驄更話公司（TVB）想捧郭柏妍做歌星。郭柏妍表示自己會努力點學唱歌，林敏驄立即話：「唔好啦掛！」一聽到郭柏妍準備魔音再見就立即「父女都冇面畀」！

郭柏妍表示自己會努力點學唱歌，林敏驄立即話：「唔好啦掛！」 (節目截圖)

之後林敏驄在接受訪問時被問到自己是視帝大熱門有沒有信心時，林敏驄就表示沒有信心，而在旁的胡定欣及黃宗澤則話：「你冇信心邊個有阿？」林敏驄立即指向黃宗澤：「佢呢啲親生仔嚟！」黃宗澤立即模仿林敏驄口音話：「我冇簽TVB好耐！」林敏驄立即大笑：「咁唔怪得你冇啦！」在場的胡定欣、黃宗澤及主持三人立即笑翻。

林敏驄在接受訪問時被問到自己是視帝大熱門有沒有信心 (節目截圖)