大牌筵席｜一圓心願街頭廚房露兩手　蔣怡興奮拋巨鑊練出二頭肌

蔣怡一圓在街頭下廚的心願。

象徵香港平民飲食文化的大牌檔漸漸式微，現時全港僅剩20多間持牌大牌檔，為延續這份流傳已久的港式風味，由黎諾懿主持一連六集的飲食節目《大牌筵席》每集以不同主題，並請來不同的星級嘉賓主持為大家介紹各區特色大牌檔，眾人除了會一嚐食肆的招牌菜式，還會分享檔主食客的「人、情、味」小故事。與此同時，諾懿還會化身「導遊」，帶大家探索大牌檔附近的旅遊景點及文化特色。

蔣怡炮製的「楊州炒飯」獲老闆阿康讚粒粒分明，她則笑稱拋鑊拋到幾乎「斷手」。

3位嘉賓主持將分別走訪深水埗兩間大牌檔，與老闆們暢談由零開始的承傳故事。首站蔣怡率先介紹2017年起獲米芝蓮必比登推介的小菜大牌檔，自1999年外母退休後接手大牌檔的老闆阿康，除了細說從一個新手邊學邊做起的辛酸、及菜式不斷創新求變的過程外，還公開製作暢銷10年的招牌富貴菜「鮑魚海參雞」，從旁偷師的蔣怡也讚歎不已。曾修讀法國藍帶廚藝學院及中華廚藝學院的蔣怡，看到大廚於街頭廚房炒麵，更即時「技癢」落手炮製「楊州炒飯」大展廚藝，她笑道：「我想掂呢個爐好耐架喇，我好似小朋友去咗主題公園咁，今次滿足咗我一個願望，好開心。」其間不停拋「巨鑊」的蔣怡笑言攰到幾乎「斷手」，並說：「碟炒飯好粒粒分明，炒到我二頭肌都就嚟粒粒分明。」

蔣怡稱能夠掂到街頭廚房的爐具，令她開心到好似小朋友去主題公園咁。

另邊廂，鄭世豪和林凱恩則有幸一嚐深水埗人氣麵檔的秘製豬膶麵、法蘭西多士及南乳豬手撈麵，當中堪稱「紅星熱捧」的圓形法蘭西多士尤其特別，口感猶如「梳乎厘」兼充滿蛋香味，鄭世豪吃過也讚不絕口：「你喺出面未食過呢種做法同味道。」林凱恩則以「新曲加精選」形容該店：「佢由大牌檔嗰種兒時回憶，演變成屬於佢自己嘅一個新版本，嗰種堅持同與時並進係我最欣賞嘅地方。」麵檔的第二代傳人唐哥則會分享由鐵皮茶檔轉型入舖的心路歷程。

麵檔第二代傳人唐哥（中）帶鄭世豪和林凱恩暢遊石硤尾街，並憶述麵檔由鐵皮茶檔轉型入舖的過程。

林凱恩表示最欣賞老闆唐哥的堅持和與時並進。