裕美尋父丨爸爸好惡常動武　童年活在恐慌中 ：曾經唔想係日本人

中日混血兒裕美今日在社交平台出尋人啟示，希望找回失聯22年的爸爸和田具久。裕美接受《香港01》訪問時，透露童年父母經常嗌交，甚至動武，在恐懼中成長，直言「曾經唔想自己係日本人」，但隨著人愈大，開始放低過去，想在有生之年再見爸爸一面。

裕美說：「想搵咗好耐，但一直喺香港都忙，知道一定要去日本搵，一日一日咁過去，如果再唔的起心肝行動就可能太遲，唔知現在會唔會可能都太遲啦，但日本人好長壽，可能明年會出發去搵。」裕美透露曾經去過駐港日本領事館查詢，但結果都是要親到當地領事館了解，她說：「爸爸個年代都冇手提電話，又唔會玩facebook或ig咁就更難搵。我20歲時有寄過嘢過去舊地址，但寄件返嚟話冇呢個人，唔知佢依家喺邊，我細個喺嗰邊同爸爸生活過，但冇乜親戚，只有嫲嫲，但佢當時都90幾歲，我諗應唔喺度，可能一對識我爸爸嘅朋友會知佢近況。」

裕美出尋父啟示。（ig@wadahiromi）

裕美話童年活在恐慌中，一家人開心一啲都唔快樂。（ig@wadahiromi）

裕美的爸爸比媽媽大十幾年，現在已經70幾歲。她指年幼時父母關係不好，一家人開心的時間不多，她說：「細個喺擔驚受怕嘅環境長大，喺日本返學時，一放學就奔跑返屋企，因為怕爸爸媽媽會動武、打架，我細細個就要等佢哋瞓着我先敢瞓覺。所以我細個係好唔開心，但又唔可以喊，因為喊又畀爸爸知，佢好惡，又搞到父母鬧交，呢啲係最深刻。」

裕美避談是否爸爸動武，只說：「我唔想媽媽唔開心，媽媽喺我心目中最重要。」但她直認曾經因為爸爸原故，有一段時間好唔鍾意日本人，好唔鍾意日本，甚至唔想自己係日本人。大個明白嗰個始終係我爸爸，兩人關係好細個唔清楚，我係恐慌中長大，佢哋嗌交其實我都唔知發生咩事，大個開始識諗，會放低一啲仇恨，始終都想有生之年見番佢。」

至於林作就繼續「玩嘢」本色，回覆謂：「佢（裕美）想搵佢老竇，因為佢依家搵到錢，佢想搵銀仔掟死佢（爸爸）！」

裕美媽媽年輕時好靚。（ig@wadahiromi）

裕美亦有樣有身材。（ig@wadahiromi）