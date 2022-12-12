東張丨已故舖王鄧成波持7成業權工廠突然停電 小業主憂被逼賤賣

今晚《東張西望》播出已故舖王鄧成波持有七成業權、位於觀塘的工廠，在上月疑因劏房問題發生電錶房火警意外，令大廈只能靠臨時發電機供電，但管理公司又沒有付款，差點連臨時發電機都被拖走，令小業主叫苦連天，估計大業主想逼遷，做到心灰意冷要平賣單位，控訴：「大業主想留爛攤子！」

有小業主稱覺得大業主想留低爛攤子。（《東張西望》電視截圖）

已故舖王鄧成波持有該觀塘物業達七成業權。（《東張西望》電視截圖）

上月突然發現火警，全棟工廠停電。（《東張西望》電視截圖）

小業主要摸黑行樓梯。（《東張西望》電視截圖）

靠臨時發電機供電。（《東張西望》電視截圖）

鄧成波離世後，由幼子鄧耀昇打理家族生意，而集團近年屢以蝕讓價出售商場、舖位及工廈等套現。據報道指，業主立案法團有五名委員突然同時辭職，而其中一間公司正是由鄧耀昇出任董事，其餘報稱的4間公司董事則是劉姓女子持有，據報亦經常為「鋪王」鄧成波家族併購舊樓。

鄧成波離世後，由幼子鄧耀昇打理家族生意。（《東張西望》電視截圖）

2019年曾想收購其他工廈其他業權，但被指價錢太低。（《東張西望》電視截圖）

小業主透露2019年大業主曾想購買大廈其他業權，但由於價錢較低所以擱置。而地產投資專家分析指：「從大業主層面都係唔想理，目的都係越來越殘、越來越多問題，小業主租又難租、賣又難賣，咪平啲賣俾大業主、法團，去到官到申請強拍都易啲。」《東張西望》向鄧耀昇任的陞域集團求證，回覆指：「與上述事件無關，不予置評。」而管理公司

就表示已作更進，解釋購買零件需時，而在節目播出前已恢復電力。不過，小業主擔心現在立案法團只剩下兩人，未能乎合法定最少3人的要求，擔心類似問題沒完沒了。

鄧成波離世後，其公司屢以蝕讓價出售商場、舖位。（《東張西望》電視截圖）

辭任業主立案委員會的人員，被指與鄧成波公司關係密切。（《東張西望》電視截圖）