愛回家丨歐瑞偉年過60歲身手敏捷 前後空翻都得：武師嚟講小兒科

龍虎武師出身的歐瑞偉，最近在《愛回家之開心速遞》有機會再度一顯身手，在鏡頭前打前後空翻，還出動自己的樂悠卡，但望落完全不似是61歲長者，外型身手保養得勁好！

歐瑞偉扮孤妖，蹲馬步好穩。（IG@au_siu_wai）

歐陽偉已經61歲，但身手依然好敏捷。（IG@au_siu_wai）

日前《愛回家》一連兩集劇情，講述Terry（李偉健 飾）因為KC（歐瑞偉飾）外表似40幾歲，但原來已經60歲，誤信神棍（黃煒溏飾）指KC是狐妖托世，打算滅妖為舅父報仇，幾乎被騙走千萬珠寶。

歐瑞偉連日在社交平台上載拍攝花絮，全白狐妖打扮的歐瑞偉與早他兩屆的師兄黃煒溏對打，兩人劍來劍往駕輕就熟，之後歐瑞偉要在彈床前跳高兼做前空翻動作。另一段片，歐瑞偉在接龍員工面前表演後空翻，今次難度更高，成功後眾人嘩聲四起、興奮拍掌，歐瑞偉留言：「襯後生🤣自己做到💪就親力親為📽📽📽(不過，對白NG咗)🤣🤣🤣」。

大家睇到嘩聲四起。（電視截圖）

歐瑞偉與早他兩屆的師兄黃煒溏對打。（電視截圖）

劍來劍往駕輕就熟。（電視截圖）

歐瑞偉回覆《香港01》直言拍攝這兩集都幾辛苦，但最重要觀眾睇得開心。他指年齡不是問題，會量力而為，他說：「呢類動作對武師嚟講好小兒科，太危險我都唔會勉強。前空翻簡單啲，連埋排位試戲打咗至少7至8次；後空翻我至少10年冇打，同我同期嘅邵卓堯喺度幫一幫我，都要多謝佢，練多幾次又做得番，大約翻咗6至7次。」歐瑞偉表示平時忙於開工，所以沒有時間練功，再拍動作場面都是靠以前功底。

他透露《愛回家》將有一個接龍聖誕派對，到時他再會有一個高難度表演，他說：「我盡量唔重複（動作），希望畀到觀眾更多新鮮感。」問到想不想再拍打戲？他說：「都係睇公司，以前拍好多打，拍打對我嚟講就冇乜壓力。」他指昔日五虎由訓練班出身，做做都是「唔識做到識」，反而近年較少古裝劇，難免會出現斷層，他說：「我哋以前做替身，主要都係做空翻或者撻落嚟動作，畀啲時間主角休息吓。後來嘅林峯、古天樂亦都係打得唔錯。」

Terry以為舅父得40幾歲，好年輕。（電視截圖）

歐瑞偉出動自己張樂悠卡，坐公共交通工具只需兩蚊。（電視截圖）

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