2022移民潮丨林師傑索妻移英一年變幸福肥 有人尋根舉家移居內地

移民、移居已成為香港人熱門話題，過去一年，娛樂圈也有不少藝人因不同原因離開成長地方，有人為下一代教育設想、有人想呼吸新鮮空氣、有人想享受天倫樂，各自為理想生活出發。英國移民門檻較低，好幾位藝人移民到當地，泰國、加拿大也是選擇之一；但亦有藝人睇好內地前景，舉家移居到內地發展。即看他們移民理由，以及已移居外地逾一年的藝人生活近況。

【移英一年近況】

林師傑、歐陽巧瀅-英國

「木偶哥」林師傑與港姐出身的老婆歐陽巧瑩（Tammy）在2018年婚後已經想移民，林師傑覺得在香港只有「生存」，沒有「生活」，留港時曾萌生輕生念頭。兩夫妻去年底成功移民到英國，林師傑定下目標想開農場及經營B&B。他和太太不時在社交網分享在當地的日常生活，帶狗周圍玩、在大自然環境下做瑜伽，生活寫意。而曾被視為性感女神的歐陽巧瑩，移民後收埋美好身材，扮變得密實，她曾表示要調理身體準備做媽媽，經常鑽研美食餵飽老公，自己亦現幸福肥。

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林子博-英國

前無綫娛樂台前主播林子博自患癌太太離世後，獨力照顧女兒林詠渝和兒子林卓楠，去年8月一家移民英國。他們抵步初期諸事不順，未找到工作難租樓、子女未找到學校、又曾確診新冠肺炎等。直至居住近一年，子博終於適應新環境，除在一家地產公司任職Marketing，還有做KOL解答移民問題，早前更分享搬新屋情況，有 5房2廳及超大花園，被指愈住愈富貴。但近日就因天氣太凍，搞到水管細冰，在-7度低溫下屋企無暖氣同熱水沖涼，被友人勸回流返港。

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【盤點7位今年移民藝人】

唐寧-紐西蘭

單親媽媽唐寧今年11月透露已移居紐西蘭，轉型做KOL，化身導遊介紹當地旅遊景點。唐寧唔介意素顏出鏡，還真情剖白，指真實的「江麗娜」其實好細膽怕事，鼓勵大家如果有想不通的煩惱事，可以出走到其他地方，或者可以更了解自己。

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章志文-加拿大

《流行都市》主持章志文在無綫工作22年，今年3月約滿離巢，為了讓13歲兒子有更好的學習環境，7月時舉家移民加拿大過新生活。章志文已在加拿大中文電台開咪，他曾在訪問中透露一開始最難適應是時差，還掛住留在香港的父母及外母、教友及TVB舊同事。

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陳倩揚-加拿大

現年39歲的前港姐陳倩揚，與科學家丈夫陳浩然育有3子女。今年8月，她突然於社交平台宣布舉家移居到加拿大，透露會在當地修讀媒體廣播與製作課程，完成40歲前重返校園的計劃，並安排仔女在當地讀書。陳倩揚離開TVB後，成功轉型轉型做KOL，以健康飲食瘦身教學闖出名堂；即使已移居加拿大，仍不時到超市買餸煮飯，繼續在網上跟粉絲分享廚房好物，邊煮邊傾，保持人氣。

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羅敏莊-泰國

羅敏莊和陳國邦早在2016年已在泰國置業，以三百多萬，於曼谷市中心購入800多呎住宅，一心為退休作打算。今年7月，一家三口終於出發移居當地，並安排9歲女兒陳禛入讀當地哈羅國際學校，她透露校舍有湖、6個網球場，希望給予小朋友一個開心的童年。羅敏莊現已是全職的家庭主婦，照顧女兒返學放學之餘，還有修讀泰文。至於老公陳國邦安頓好兩母女後，便返港工作，過太空人生活中泰兩地飛。

黃夏蕙-美國

91歲、人稱「夏蕙BB」的黃夏蕙，今年8月與老公潘炳烈一同移民美國。她住在西雅圖女兒家中，閒時帶曾孫女遊花園，四代同堂，好幸福。夏蕙BB離港前受訪，表示今生沒有遺憾，即使在香港離世，骨灰都會送去三藩市女兒手上，並放在祥嫂靈位旁邊。

吳尊-中國

吳尊早年帶同一對兒女NeiNei和Max參加陸綜《爸爸去哪兒》後相當受歡迎，近幾年直接把事業重心放在內地，他曾在訪問中透露想讓一對兒女到內地升學，讓小朋友感受中國文化。今年3月，吳尊於微博高調宣布已搬來中國，一家在上海定居，總共收拾了23箱行李，共450公斤，留言：「新的生活，新的夢想，新的體驗，期待創造更多美好的回憶」。汶萊出生的吳尊，曾表示自己祖籍安徽，因為爺爺是從中國金門移民到汶萊，所以自己是中國人。

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吳業坤老婆-香港

32歲吳業坤今年5月忽然宣佈與日本藝人濱口愛子結婚，隨後攜眷返港，而坤嫂一直留港居住，實行嫁雞隨雞。今年的七夕節，坤哥在內地工作，仍不忘送花氹老婆開心，而坤嫂亦不愁寂寞，會自己一個人在香港四處逛。