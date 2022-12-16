車保羅為參加內地真人騷辭工　製作水準酬勞皆高：勁過香港好多倍

現年63歲的車保羅近年已轉行做街市監督，但仍不時參演電影，不過原來他早已轉工，早前他就上載了一段影片，分享自己在中英街邊境擔任健康監察員的工作日常。片中所見，身穿制服及反光衣的車保羅，頭戴帽子和墨鏡，鬍鬚已經白了不少，但仍精神奕奕，他表示自己的工作主要負責量度過境人士的體溫，不過他在接受《香港01》訪問時就透露自己已辭工，上個月更專程飛到杭州參加內地綜藝節目《無限超越班》的錄製！



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由浙江衛視、優酷視頻及TVB三台聯手打造的《無限超越班》陣容強勁。（微博@無限超越班）

由浙江衛視、優酷視頻及TVB三台聯手打造的《無限超越班》陣容強勁，由成龍擔任召集人，爾冬陞任監製兼輔導員，惠英紅、吳鎮宇同為監製，佘詩曼就做無限經理人，而節目的導師全由港星坐陣，車保羅亦是導師之一，他透露今次是獲浙江衛視邀請參加：「上個月過完生日，有人打畀我，搵我返內地參加真人騷，咁我問清楚之後，又太耐冇出嚟玩過，咪即刻辭晒所有工上去囉，同埋TVB都有份，係大嘢嚟㗎，唔係lulu喎，一定要去啦，拋妻棄子㗎喇！」車保羅今次杭州之行需要接受8日隔離，他笑言過程猶如軟禁：「8日冇煙食、冇酒飲，淨係填鴨式咁食三餐，冇娛樂，但我睇咗好多國內嘅劇，學咗好多嘢。」

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完成8日隔離之後，車保羅隨即投入節目錄製，見返一班老朋友的他都特別開心：「都好耐冇見佢哋，我做導師就負責從十幾個學員入面揀兩個出嚟，重新演繹《鹿鼎記》，原來好多人都因為我做胖頭陀記得我。」他透露為節目錄製了3日，更大讚節目的製作水準：「現場保密功夫做到足，但有成三十幾個攝影師，仲會有啲hidden camera（隱藏鏡頭），香港邊會有呀？我今次真係重新學習，將我幾十年嘅嘢全部掉晒！（酬勞方面滿唔滿意？）勁過香港好多倍，3日有六位數字，香港冇可能！」

車保羅在《鹿鼎記》中飾演胖頭陀。（影片截圖）

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其實車保羅自2003年離開TVB後，曾任職保安、雜工、地盤工等，生活艱苦，甚至要靠領取綜援過活，為了維持生計，近年他做過邊防監察，又試過到方艙工作，負責消毒，但月薪亦只有一萬幾港元。不過今次參加內地真人騷除了酬勞可觀之外，更為他帶來更多機會：「返嚟十幾日都冇做過嘢，待業中，諗住做替更夥計，唔使困身，隨時可以返內地做嘢。好多人搵我傾（工作），我都係賺啲安家費，好在我普通話好，今次上節目佢哋都讚我普通話、英文都No.1，我同薛凱琪係講英文㗎。」早在80年代已經到內地工作的車保羅，祖籍河北石家莊，國語流利，自然都更有利於他之後在內地發展：「拍戲同拍節目我都OK，佢哋都好就我嘅，就算之前拍戲開5日工都有差唔多10萬，通常10日之內搞掂，因為我要返嚟香港，我仲有三個孫，我會掛住佢哋。」相信之後大家都有機會欣賞到更多車保羅的演出！