Koba大爆朋友女友偷食知名男歌手　歌手名稱由兩個英文字母組成

J2 （82台）的《不正常愛情研究所》由J2ers 黃紫恩（Jojo）、吳兆麟（Alan）、胡敏芝（Karen）連同兩位客席嘉賓麥惠琪（Susuca）、文頌男（Koba）主持。昨日（15日）一集研究題目是「捉姦攻略」，Koba大爆朋友的「偷食」故事，而姦夫一角更是知名歌手。

Koba一講到姦情牽涉到一位知名男歌星，即場花生指數狂升。

Koba大爆好友的女友經常聲稱到酒吧消遣，她說︰「朋友覺得奇怪，check女友手機嘅安心App，搵到去酒店記錄。等到女朋友再話去酒吧，朋友就去嗰間酒店樓下等。」最後見到女友親密地撓著一名男士走出來，當場斷正。但好友不以為恥，反以女友同明星出軌為榮。Koba話事後男友人覺得好威威︰「因為個姦夫係好出名嘅男歌手。」現場即時起哄，紛紛要求Koba提供貼士。

Koba提供的貼士，令當事人身份呼之欲出。

Koba提供了「個名兩個字嘅」及「英文字母」的兩個貼士，Jojo同Karen秒速估到「偷食男歌手」是誰，身份呼之欲出。不少網民都立即偵探上身，瘋狂猜測知名歌手到底是誰，不少網民直指是今年當紅男歌手，至於真正的答案，Koba則表示害怕要負上法律責任而沒有直接說出來，不過亦有網民覺得節目太嘩眾取寵，有証據就應不如直接開名，無謂要網民估估下，或至估錯了當事人。

點撃睇網民到底估係邊一個：