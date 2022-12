陳靜(Dada)不時在社交網站分享性感靚相,向網民大派福利,她今日(16/12)便在IG發功,貼出一張着泳衣坐在窗邊大騷Quali的照片,相中的她以吊帶背心裝上裝配超少布下裝亮相,天賦本錢盡現,搞到睇到相的粉絲鼻血直流。Dada在帖文中寫道:「Give, but don't allow yourself to be used. Love, but don't allow your heart to be abused. Trust, but don't be naive. Listen, but don't lose your own voice.(給予,但不讓自己被利用;愛,但不讓心靈受傷害;信任,但不要幼稚;聆聽,但不要喪失自己的聲音)」,因為太有道理,所以吸引到不少網民讚好。

