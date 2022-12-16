龔嘉欣親証與陳瀅無不和：娛樂到大家嘅就Ok啦

龔嘉欣今日（16/12）現身銅鑼灣為無綫賀年節目《新春開運王》開工。提到日前在《萬千星輝頒獎典禮2022》記者會上，當大會宣布陳瀅入圍「最佳女主角」10強，陳瀅在台上講完感言後，台下的她意外被鏡頭捕捉到無拍手恭賀對方，相對陳瀅也被鏡頭影到「眼睥睥」龔嘉欣，令不和傳聞甚囂塵上。

龔嘉欣被傳與陳瀅鬧不和感無奈。（葉志明攝）

對於近來同陳瀅不斷扯上關係，負面新聞不斷，龔嘉欣接受《香港01》訪問無奈說：「其實我都會唔開心，因為成件事並唔係事實，我唔知點解要我去評論其他人，事實我係冇去評論其他人。變咗我都唔明白要我去評論其他人，唯一要評論嘅話，就要交番俾觀眾去評論。唔知點解我冇評論竟然會變成咁，可能娛樂新聞想將我哋拉上關係。不過唔緊要，娛樂新聞就係娛樂新聞，如果可以娛樂到大家嘅，就Ok啦。」

龔嘉欣今晚為賀年節目《新春開運王》開工。（葉志明攝）

被問到會否因這些負面新聞而失去「最佳女主角」10強席位？嘉欣感愕然說：「吓乜關事咩？我諗應該唔關事嘅⋯⋯因為我真係完全冇諗過你問我呢樣嘢，而呢樣嘢係唔係有影響，我真係冇諗過。我只係諗我係咪要再努力啲？再勤力啲？又或者我要再突破我自己？不過唔緊要出年我仲有幾套劇未播嘅，我會再努力。」

龔嘉欣日前出席頒獎禮十強記者會，雖然《十八年後的終極告白2.0》她表現出色，但無緣入到最後十強，令人意外。

另外有指她在台下意外被鏡頭捕足到沒有拍掌恭賀陳瀅入圍10強「最佳女主角」，嘉欣表示：「係咩？唔好咁啦。係咪真係咁啱嗰個鏡頭嚟㗎。當日坐喺我隔離有陳山聰同祥師兄，我哋難得耐冇見，所以大家雞啄唔斷係咁傾計。」