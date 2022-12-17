陳法拉為呢位影帝新作回歸香港影壇　因一個原因願收友情價坐陣

現年40歲的陳法拉近年衝出香港進軍荷李活，已先後拍了多部劇集與電影，成功打入了當地市場，她演出去年早映的Marvel電影《尚氣與十環幫傳奇》，成為首位參演Marvel電影的香港女演員，更是令她人氣爆升。闊別香港多年的法拉最近返港出席活動，並透露即將參演一部港產片，稍後便會開拍，法拉正式回歸香港影壇。今日有報道指法拉所接拍的新戲，是由影帝張家輝自編自導自演的第4部作品《贖夢》，法拉將與家輝大鬥演技，同片還有劉俊謙及朱晨麗。

據悉，法拉雖已在荷李活闖出名堂，但她一直都希望能夠再演出香港電影，今次她為張家輝回歸，除了是有好劇本吸引到她之外，主要也是因為她與家輝同屬鍾珍旗下，份屬同門，故她決定不計較片酬，只收取友情價為家輝的新作坐陣，相當之夠義氣。有指這部電影申請了香港電影發展局的「電影製作融資計劃」資金拍攝，最終獲批900萬元，是該計劃審批申請以來最高金額的一次。而法拉更是家輝親自欽點邀請主演該片的女主角。法拉對上一部演出的港產片已是2013年與林家棟合作的《奇幻夜》，事隔近9年再度重回香港影壇令一眾影迷十分期待。