郭柏妍願為愛主動出擊　曾女追男失敗被對方一句拒絕：其實佢都啱

郭柏妍（Rosita）與丁子朗今日（17/12）齊齊為平和基金「不賭波 做個醒目真球迷」的「足球同樂日」活動擔任嘉賓，兩人還與香港花式足球錦標賽冠軍馬偉澄一起，把足球踢向掛有「賭」字的龍門，寓意踢走賭波誘惑。今屆世界盃已剩下季軍戰和決賽爭冠軍兩場大賽，問到Rosita有否睇世界盃，她說：「我有睇克羅地亞對巴西嗰場，係我第一次正式睇波，原來係咁緊張㗎，克羅地亞喺最後咁少時間竟然追平。」

(左至右) 丁子朗、平和基金諮詢委員會主席陸海女士、平和基金諮詢委員會委員陳穎文女士、郭柏妍。(陳順禎攝)

Rosita雖然沒有睇開足球比賽，但她就比較喜歡西班牙球員Gavi。她說：「佢係新晉球員，覺得應該支持下啲新力軍，我自己都係新人，有種互相鼓勵支持嘅感覺。」Rosita又呼籲大家不要賭波，問到如果有喜歡賭波的男生追她可會接受，她說：「我會畀個戒賭波熱線佢，叫佢戒咗先嚟追我。」

Rosita呼籲大家睇波不賭波。(陳順禎攝)

提到她與丁子朗即將在新劇《奪命提示》中再度飾演情侶，Rosita說：「今次個劇情比較緊湊，同《下流上車族》嗰種溫馨感覺唔同。我都好期待可以再同丁丁合作，佢係一個好好嘅前輩，教咗我好多嘢。」該劇是講Rosita主動追求丁丁，問到現實生活中，她可有試過女追男？Rosita說：「試過一次，但係失敗咗嘅，嗰時讀緊中四、中五。（咁靚女都被拒絕？）嗰陣讀書時我係戴眼鏡嘅。（你點追佢？）約佢去圖書館溫書，一齊準備考試，我有向佢表白，不過佢話要以讀書為先，事後我諗返佢咁講其實都啱嘅。」仍是單身的她目前沒有多想拍拖，感情事隨緣，工作行先，因為她好鍾意這份工作，找另一半亦要求對方接受我工作忙碌。如果真的遇到喜歡的人，Rosita表示也會主動爭取。

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