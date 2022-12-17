丁子朗首演男一即殺入視帝十強　自覺有份爭獎已贏凸：我何德何能

丁子朗 (丁丁) 與郭柏妍 (Rosita) 今日齊齊為平和基金「不賭波 做個醒目真球迷」的「足球同樂日」活動擔任嘉賓，宣揚睇波勿賭波的信息。講到睇波，今屆世界盃已剩下季軍戰和決賽爭冠軍兩場大賽，丁丁亦有追睇賽事，最喜歡的阿根廷的美斯。雖然明晚舉行決賽時丁丁要開工，但他也會在休息期間與同事和工作人員一起睇波，問到可有信心美斯會帶領阿根廷國家隊捧盃，丁丁說：「信心一定有，佢今年35歲喇，係最後一屆，希望佢可以攞到，好鍾意佢嘅真性情，無球星架子。」

(左至右) 丁子朗、平和基金諮詢委員會主席陸海女士、平和基金諮詢委員會委員陳穎文女士、郭柏妍。(陳順禎攝)

而提到他與Rosita將在新劇《奪命提示》中再飾演情侶，問到又與對方演情侶可會悶？丁丁即說：「唔會，對住靚女點會悶，我哋已經有默契。今次套劇嘅感情戲同之前《下流上車族》嗰種唔同。（佢讚你係好好嘅前輩。）嘩，咩前輩，佢唔好亂講嘢，佢先係我前輩，我聽佢唱啲歌大㗎，哈哈，我哋同年㗎，平日有一齊踩板，拍劇都合作得好開心嘅，Rosita係個好努力嘅演員。（佢今年台慶有好多提名）係呀，佢有三項提名，媲美鮑姐同美儀姐呀。我睇好佢今年肯定可以上台，我哋仲有個劇集獎，希望可以拎到。」

丁丁近年備受力捧。(陳順禎攝)

對於自己今年首次殺入視帝十強，丁丁表示：「我都好驚訝，係我第一次擔正做男主角就獲得提名入十強。（同林敏驄睇齊喎）唔敢，點敢同驄哥睇齊，可以同佢哋（其他視帝候選人）一齊影相，我都好開心。（今次越級挑戰？）係越級不過唔係挑戰，只係越級觀看佢哋，我何得何能贏佢哋，自己有得提名已經贏凸。」近年備受力捧的丁丁劇接劇，他開心地表示是好事，待拍完劇集可以休假時，最想去熱的地方旅行叉電。