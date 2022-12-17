薛凱琪同細21歲新人周柯宇「放閃」　雙方粉絲反對：我不同意

薛凱琪（Fiona）今年憑藉內地綜藝節目《乘風破浪3》人氣更上一層樓，年過40依然保養得宜的她外貌受網友盛讚，多次因靚樣登上微博熱搜，被網友評價「歲月給了她更多的美麗」，受歡迎程度可見一斑。



Fiona今年基本都在內地工作。（微博@無限超越班官博）

最近Fiona正忙於錄製浙江衛視與TVB合作的新節目《無限超越班》，與一班內地新人同台比演技，結識不少新朋友的她日前孖男子組合成員周柯宇於微博「放閃」，兩人模仿《優獸大都會》（Zootopia）的朱迪（Judy Hopps）同阿力（Nick Wilde）的片段，一上來就面貼面，上演摸頭殺，其後更互相攬著對方影相，親密無間。

這條短片引起雙方粉絲及網友關注，各自因偶像互動大感心碎：「我不同意」、「不要啊我的阿fi」、「多照顧柯宇弟弟吧，不太希望他拍什麼感情的東西」，也有網友大讚兩人般配：「我的天！到底是凱琪太嫩了，還是老弟太成熟了，看著沒違和感耶」、「CP感好強，太甜了！」等。

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其實這是節目組安排的「為無限超越班表演搭檔助力」環節，男女學員兩兩成對，拍攝甜蜜片段，好似李治廷與趙櫻子、周潔瓊與鄭業成、郭俊辰與郭曉婷等，都以「CP」方式拍片。

出生於2002年的周柯宇比Fiona細21歲，身高188cm，是一位美籍華裔，白淨俊朗，有指其家境殷實，2018年成為楊冪公司嘉行新悅旗下練習生，近來來備受力捧，2019年以男子組合BEST出道，但並未掀起太大水花，直到2021年通過選秀節目《創造營2021》才逐漸為人熟知，成為偶像團體INTO1一員後曝光率大增，人氣也水漲船高。去年11月，內地狗仔曾爆料楊冪與富二代男偶像拍拖，此人正是周柯宇，有指兩人每晚相約打機，使用「情侶skin」等，不過之後便沒有進一步消息。而因楊冪與周柯宇隸屬同一間公司，又是前輩，曾帶領周柯宇一起錄節目等，因此也有指是提攜後輩。

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