TVB甘草陳勉良教國畫難維持生計 年初三中環演乞丐最唔安樂

處境劇《愛‧回家之開心速遞》中飾演大廈保安員「昌叔」的陳勉良，今年72歲，入行超過40年，被譽為TVB「御用道友」或「御用管理員」，演過道友、乞丐、夥計、村民等無數小角色。

最近陳勉良接受「香港演藝人協會」訪問，表示從來不介意扮演小角色，只有一次令他感到十分不開心。陳勉良說：「年初三開工，喺中環做（演）乞兒，喺呢種情況對於我哋傳統少少嘅中國人，年初三就去做乞兒，仲要喺中環斜路位，人來人往，但都冇辦法，呢個安排都唔知有心定無意，唯一最唔安樂同最唔開心，就係嗰一日。」他表示從未試過抽離不到角色，帶笑謂：「假如你做個皇帝，話抽離唔到，你試吓用棍扑一扑自己，睇吓抽唔抽離到，嗰啲口講啫，冇可能！」

陳勉良唔介意演小角色，唯一最唔開心係初三去中環扮乞丐。（影片截圖）

陳勉良從小有演話劇。（影片截圖）

陳勉良透露當初入行只為幫一個開臨記公司的朋友，他只是半推半就答應：「其實自己唔想做，嗰陣見到有啲演員，我哋形容為搽脂蕩粉，男人喎，我哋嗰時唔識呢啲嘢，原來演戲需要化妝，變咗印象麻麻，為咗幫同學，就好勇勉強去做。」結果一做便超過40年，他的演技也漸漸得到觀眾認同，在2016年《Sunday好戲王》獲頒「另類好戲王 - 道友王」獎。

陳勉良在《愛回家》飾演的昌叔，曾與飾演少欣的李嘉有感情線。（《愛回家》電視截圖）

現實生活中，陳勉良是一名國畫家。他從小對國畫有濃厚興趣，會找畫集臨慕學習，後來才正式跟老師學畫。他表示只靠教人畫畫難以維持生計，當年要一邊做木雕，一邊做特約演員：「就係咁生存咗幾十年，嗰陣都捱得好辛苦，可能係瘋投嘅興趣，令到自己好投入。如果淨係靠一份工作，生活比較拮据，唔好話買樓，住都已經去咗一大部份，都係半被迫情況下做。」

他亦經常在劇中展露才華，揮筆寫揮春，而2000年播出的《金裝四大才子》，歐陽震華、張家輝、林家棟和魏駿傑手中的紙扇畫作，亦是出自陳勉良手筆，他說：「《金裝四大才子》裡面，唐伯虎有好多畫作，資料好容易搵到，但祝枝山嘅資料比較少，因為佢主要寫書法，我喺屋企搵到幾十本有關舊畫嘅書籍，搵咗兩晚先搵到，仲係黑白唔係彩色。最後我都搵到有關祝枝山嘅畫作，用嚟做資料，畫喺扇上，畫咗八把扇。」

陳勉良桃李滿門。（影片截圖）