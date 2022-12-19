黃可盈不後悔拍安全套廣告　入ViuTV磨練演技不停留網紅形象

黃可盈(Flavia)早年憑安全套廣告彈起，一躍成為女神，但近期她刻意減少網絡曝光率，簽約 ViuTV成為電視台藝人，今次應艾力邀約拍攝網上節目《Have a nice date》。Flavia多年來醉心 演戲，由2015年參演港台劇集開始，一直希望有更多演戲機會，唯獨大家對她的印象，大多都 停留在她的網絡影片及廣告演出，當中以安全套廣告更成為討論焦點，她表示接受自己這「過 去」，認為這是讓大眾認識她的起點，若沒有這廣告，可能也來不到今天這一步。

黃可盈最近有參與ViuTV劇集《百萬同居計劃》拍攝。

最近ViuTV劇集《百萬同居計劃》，黃可盈笑言自己被靚仔小鮮肉包圍、艷福不淺，劇中有 MIRROR成員Anson Lo、Jer，亦有靚仔Jeffrey，但偏偏導演安排跟她最多對手戲的是霍哥， Flavia笑言似是整蠱:「雖然霍哥平時俾人感覺有啲淫邪，但其實佢係個好體貼嘅對手，對合作 嘅人都照顧有嘉。」

黃可盈行健康性感形象，IG亦有不少粉絲。

對於熱愛演戲的Flavia，繼《大叔的愛》後能再跟這班底合作新劇，今次的戲份更遠比《大叔的 愛》增加，她非常感恩，表示自己未來都希望能繼續在演員路上發展，希望能遇上讓觀眾喜歡 的角色，讓大眾知道她除了是個甜美的女生外，更是個能演戲的演員。她更透露月底將接演另 一新劇，會跟Ian陳卓賢合作。

DJ艾力與黃可盈進行了一次深度訪談。

節目尾聲艾力問及其家庭觀念，令本身鮮有談及私事的Flavia首度開腔談及家事，她表示自己 出世不夠一個月，就已經跟父母分居，所以她的家庭觀念，很大程度也是從契媽身上學習。當 契媽要外出工作時，契婆就是陪伴Flavia最長時間的人，甚至有超過十年時間，Flavia都是跟 契婆同床共枕，二人感情非常深厚。但近年契婆患有腦退化症，現時Flavia雖已沒有再跟契婆 同住，但當回家探望時，契婆已開始忘記跟她的記憶，這令Flavia心痛不已，一度講得眼濕濕。 艾力安慰Flavia希望她繼續努力工作，早日能拍出代表作，作為獻給家人作回報的最大禮物。