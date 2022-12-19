王菀之三年冇飛登上機鐵超興奮：覺得自己一陣間就係去旅行

王菀之(Ivana)最近接受機場快綫邀請，聲演機鐵仔，並唱咗機鐵仔首支單曲《飛得去旅行》，昨日佢更成為第一位登上機鐵仔全新主題列車參觀嘅人，第一次進入港鐵小蠔灣車廠，Ivana十分興奮，上車後更開心激動大叫，「嘩！我直頭覺得自己下一站係去機場，冇帶喼都覺得自己一陣間就係去旅行！」

三年冇飛，Ivana坦言上車後心情真係好激動，原來自己係好掛住呢種搭機場快綫去機場嘅感覺，旅行快樂回憶返晒嚟。進入主題列車嘅車廂，除咗見到好多機鐵仔之外，Ivana亦見到好多佢自己個名同收聽《飛得去旅行》嘅QR Code，即刻就「嘟」嚟試試，仲開到個電話最大聲，坐係位到跟住唱，「如果我去旅行而又搭機場快綫，上車後好興奮咁「嘟」個QR Code，然後開到最大聲咁係到唱，唔知啲乘客會唔會一齊唱，定係叫我唔好嘈呢？哈哈。我依家諗緊，不如搵次叫歌迷會一齊搭呢架主題列車，佢地送我機咪得囉，之後成班人一齊「嘟」個QR Code，跟住一齊唱，你估會點？哈哈，諗起都好玩呀。我真心覺得演唱會可以唱呢首歌，係嚟緊我演唱會嘅主題曲！哈哈。」

問到Ivana聖誕係咪會放假去旅行？ Ivana話其實2023嘅工作檔期，依家已經知道係滿晒。所以佢只可以用工作之間嘅時間，攝位去旅行，「例如嚟緊要拍少少音樂上用嘅影片，咁就去日本拍個陣，順便留多兩日玩，之後去美國做音樂會，留多兩日咁囉。唔係真係冇時間去到旅行。」

昨日上車後，Ivana於車廂中不停留影紀念，機場快綫亦送咗一份小禮物俾佢，令佢十分開心，「呢個咁貼心嘅機鐵仔精品套裝，有齊出門防疫裝備，又靚又得意。聽講機鐵仔仲會喺嚟緊12月20-24號，快閃現身機場快綫站，免費送呢份套裝比搭機場快綫嘅朋友，大家千祈唔好錯過呀。裡面有包消毒濕紙巾，打開個口，係個窗，重見到天空雲海，好得意，希望大家可以去旅行時見到機鐵仔又拎到禮物啦。」

此外，Ivana近日亦不斷收到好消息，剛剛宣布明年會開兩個不同形式嘅音樂會，據知5月與管樂個騷，一開賣已經賣咗近九成，重快爆過排喺佢前面嘅世界級指揮家，問Ivana知不知呢件事，佢開心笑道，「知呀，真係好驚喜，做呢個音樂會係我其中一個夢想，人生第一次寫一個管弦樂作品，重要由香港管弦樂團演出，主力係一個古典音樂會，冇諗過可以咁多人支持，個心收到消息後，突然好有力量，一定要做得好好先得。」

談到張敬軒最近就爆料，指同佢拍電影《超神經械劫案下》，見到好多佢嘅「核突嘢」，大開眼界！Ivana就話，「我唔知佢見到咩核突嘢，我都大開眼界！最難忘拍呢套戲係要不停打，所以成身傷晒。我地好多武打場面，一睇就知雖然有專業人士協助同指導，但係我同張敬軒都唔係呢方面嘅材料，我哋互打時，我打完就成身傷晒，全身好多地方都出現瘀痕，搞成咁，唔係因為佢打得好，而係我有就住佢，但係佢呢就冇....囉。咁辛苦都係希望呢個農曆年，大家可以入場支持港產賀歲片啦。」