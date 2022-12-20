施匡翹都係ERROR粉　帶媽媽睇騷：見完真人之後就鍾意咗佢哋

ERROR男團於日前（16/12）開騷，《明星生活ERROR Live Show 2022》演唱會首場吸引了宣萱、廖碧兒、，浩南（鄭伊琪）、郭奕芯等美女撐場。原來有「美腿女神」之稱的施匡翹（Zaina）也是座上客，買了飛入場支持。



施匡翹在IG Story貼ERROR表演現況，玩得好投入。（IG圖片）

施匡翹接受《香港01》訪問時，表示自己也是ERROR粉絲。她說：「Yes！我好鍾意聽歌同一啲有幽默感嘅人，ERRORR啲歌好可愛，例如《愛情值日生》，有種很輕鬆同甜蜜嘅感覺，他們又好搞笑幽默，連我媽媽都喜歡，所以今次我帶埋媽媽一齊去睇騷。今次好彩買到飛可以坐得前啲！」

施匡翹被喻為迎一代女神。（IG圖片）

她表示，ERROR之中較為喜歡保錡，她說：「因為係同一個音樂監製嘅關係，所以認識POKI多啲，而且佢今年出嘅單曲非常好聽，所以就話係佢啦。我記得喺上一年電台頒獎禮見到ERROR真人之後就留低印象，後來睇到網上佢哋做訪問嘅影片，就覺得：『佢哋真係好有趣！』，之後就開始留意佢哋，到而家就鍾意咗佢哋做咗ERROR粉。」

施匡翹。（IG@zaina_sze）

她亦表示，ERROR演唱會帶給她和媽媽十足的歡笑，有驚喜又有正能量。她說：「非常好睇！因為成個演唱會都根據佢哋度身訂做，所以每一part都各有特色。如果一定要形容，阿Dee的talk show 很真摯、Fatboy嘅跳唱好帶動氣氛、Poki嘅搖滾又好正、193就算唔舒服又堅持唱好多歌同完成好多表演，好勵志，所以真心，每一part 都好好睇，好多感動位。」施匡翹也說，如果之後開騷，也希望ERROR上台做嘉賓。

小肥一身粉紅色出場，擔任今次演唱嘉賓，與error合唱歌曲「時光機」（梁碧玲攝）

ERROR展開最真誠的對話，盡訴心中情。

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