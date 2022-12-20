羅子溢楊茜堯首曝光一歲仔仔正面樣貌　精靈靚仔完美結合爸媽基因

楊茜堯與老公羅子溢向來都十分疼錫一對仔女，並不時會於社交網分享他們一家四口幸福生活的點滴。繼本月於IG post了夫妻倆帶同大女小珍珠參加學校旅行，罕有公開了囡囡的正面靚樣之後，昨日他們又曬出於本月15日一起為細仔Eden舉行了1歲生日派對的靚相，首次曝光仔仔的正面樣貌。

羅子溢留言寫道：「細佬B，生日快樂，話咁快你就1歲，爸爸媽媽家姐祝你❤️身體健康❤️，活潑可愛。繼續乖乖，食多多，瞓多多，將來高過爸爸，大隻過爸爸 #辛苦太太❤️ #細佬B第一次同大家見面😎 #一年來一點一點成長 #家姐細佬相處融洽爸媽開心 #細佬你點解成日望住媽咪 #爸爸喺依邊呀😌」而楊茜堯就留言：「Happy 1st Birthday Eden! 🥳❤️生日快樂細佬 🎉🎈🎂」相中可見Eden長得非常之精靈可愛，一雙大眼睛炯炯有神，完美結合了爸媽優良基因，Eden已經出了幾隻牙仔，是個happy baby，笑得好開心。有網民就指小珍珠像爸爸羅子溢，Eden則似媽媽楊茜堯，亦有網民的焦點落在Eden的鼻子上：「個鼻無媽咪咁高。」

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