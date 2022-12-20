京劇名伶儲蘭蘭傳染疫併發猝逝　留下7歲子終年40歲

中國女演员、著名青年表演藝術家、新京劇創始人儲蘭蘭，周日（18日）淩晨1時離世，有傳她疑感染新冠併發症猝死，留下7歲兒子，終年40歲。

儲蘭蘭的母親向親友發訃告，指儲蘭蘭「因病搶救無效逝世」，會遵照她生前遺願，喪事從簡。據悉家屬已決定不會在北京為儲蘭蘭舉行追悼儀式，追思會時間則另行通知。

儲蘭蘭是新京劇創始人，傳染疫併發猝死。（網上圖片）

儲蘭蘭母親指女兒「因病搶救無效逝世」。（網上圖片）

儲蘭蘭的猝死令人感意外，因為她一個月前還有露面演出，引起網民熱議。有粉絲好奇詢問：「她是什麼原因去世的」？友人僅回覆「急病」二字，並未有透露具體的死因。隨後一位曾受恩於儲蘭蘭的弟子發文哀悼：「驚悉她因某流行性肺炎併發症香消玉殞，已魂歸故里，不忍將照片化為黑白，因為她的藝術生命是多彩的」！

儲蘭蘭於1983年5月在安徽省金寨出生，8歲主演央視電視劇《深情》，20歲推出個人首張專輯《京腔雅韵》，生前獲獎無數，代表作包括《寒江雪》、《中國瓷》、《北京人都在忙》《小提琴對花》等，還曾拍攝過新京劇電視劇《鳥尊記》、電影《我住長江頭》、京劇舞台劇《林黛玉》、《霸王别姬》、《梨花頌》等。她師承張派藝術傳人蔡英蓮，是京劇大師張君秋的再傳弟子。她長期在北京戲曲藝術職業學院任教，並且創立了「新京劇」，一直致力於京劇藝術的創新和傳播推廣。

儲蘭蘭突然離世，終年40歲。（網上圖片）

儲蘭蘭一直致力京劇發展。（網上圖片）