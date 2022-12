普天同慶的聖誕節將近,張曦雯(Kelly)今日(21/12)在社交平台上載數張靚相預祝佳節,並寫上:「3 days til Christmas! Now that I’m out of this dress, time to start working on my holiday food baby(離聖誕節還有三天!現在我已經脫去這件衣服,是時候製造我的食物BB了)」。相中,Kelly穿上露肩低胸貼身長裙,大曬Fit爆身形,加上一頭長曲髮散發成熟女人味。網民祝Kelly聖誕快樂兼大讚她又靚又性感:「傳說中的白雪公主」、「女神真係好靚,好迷人」。



Kelly穿上露肩低胸貼身長裙,大曬Fit爆身形,加上迷人笑容成功電暈網民。(IG圖片)