林敏驄拍片零濾鏡冇修圖　26歲「蔓蔓」羅毓儀素顏靚樣勁吸引

無綫劇《下流上車族》有口碑有收視，在今年《萬千星輝頒獎典禮》共有14項提名，靈魂人物「車總」林敏驄被視為視帝黑馬，「Karen」江美儀和「Emma婆婆」鮑起靜一齊爭視后；而車總兩個寶貝女都有份提名，「芊芊」郭柏妍入圍「飛躍進步女演員」之外，同時與「蔓蔓」羅毓儀則角逐「最佳女配角」一獎。

一家人戲裏戲外已建立真感情，日前林敏驄在電視城遇到細女「蔓蔓」羅毓儀，即拉住對方拍片放上社交平台，表示「覺得高興」。26歲的羅毓儀天生童顏，真實年齡比飾演家姐的郭柏妍還要大一歲，影片完全零濾鏡、冇修圖，羅毓儀十足中學生一樣，化妝前後都差唔多樣，對住鏡頭yeah住笑說：「未化妝素顏嘅我係咪好吸引？」林敏驄戲弄她抵死笑說：「但點解我要蹲低咁多嘅？」羅毓儀接得住說：「細女係咁架嘞，5呎爭兩吋。」網民激讚二人愈來愈似兩父女，留言：「老竇去接放學」、「見到你哋一齊好有溫馨嘅感覺，套劇太有感覺啦，覺得你哋真係一家人」。

林敏驄唔介紹自己勁多皺紋，羅毓儀就青春無敵。（林敏驄Facebook）

江美儀請戲中兩個寶貝女食飯。（IG@elenakongmayyee）

江美儀年輕時同郭柏妍都有啲似樣。（IG@elenakongmayyee）

冬至前夕，江美儀跟兩個囡囡飯聚，在IG貼出合照，寫道：「三母女一齊去食好嘢，見你兩個咁乖，今餐我請啦！芊芊蔓蔓，你哋要繼續努力加油呀！」

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