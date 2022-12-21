有種好男人｜李佳芯聖誕冇男仔約　自認大眾臉唔介意似蔡潔

李佳芯（Ali）今日（21日）出席劇集《有種好男人》的宣傳活動，這次是Ali四度挑戰人母角色，她在戲中飾演一名單親媽媽，並育有17歲兒子Woody（吳偉豪飾），另外也與張國強有浪漫戲份，而劇集將會於下星期一（26日）首播，撞正聖誕節，被問到會否擔心影響收視？Ali表示：「我覺得而家有個好，就係啲人就算出街都係匿喺室內，反而我覺得會幫助到，因為你總會開電視，我希望會帶到節日氣氛，令人睇得開心。」

聖誕節臨近，女神Ali表示沒有男仔單獨約她出街：「我啲朋友就有男有女，但就冇男仔單獨約我囉，啱啱先講係咪代表我今年冇Market呢？但係聖誕我係鍾意一班朋友（會唔會有少少失望？）我唔想用失望嚟形容，我相信明天會更好！」

李佳芯飾演一名單親媽媽，仲有個吳偉豪飾演嘅17歲兒子Woody。（葉志明攝）

李佳芯自爆聖誕冇男仔約，但唔覺得失望！（葉志明攝）

Ali常被指與蔡潔撞樣，當事人Ali露出一副不敢相信的表情，反問在場人士：「呢個好似講咗一段時間，你哋係咪真係覺得咁似？真係咁似啊？（你自己覺得似唔似？）咁我就梗係覺得唔似啦，可能有時啲相某啲角度，其實由我入行之前，已經不斷俾人話我似呢個似個個，所以我係好早之前，我已經覺得自己係大眾臉，有人話過我似童愛玲、盧巧音啦，講到我都覺得我真係冇乜特別。」

雖然Ali對於自己外貌似乎沒太大信心，但日前洪永城就為她護航，指Ali靚過蔡潔！Ali笑言：「我認識嘅洪永城係宇宙仔，宇宙仔係唔會講呢啲二揀一嘅題目嘅，我覺得佢係想喺蔡潔面前激下佢。」

《有種好男人》將於下周一首播。（葉志明攝）

戲中與張國強有浪漫戲份。（葉志明攝）

李佳芯冇因為被指似蔡潔而唔開心。（葉志明攝）