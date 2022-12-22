陳凱琳一家提早做冬嘆超豪美食　仔仔與公公極似樣印證隔代遺傳

今日是冬至，中國人有一說法是「冬至大過年」，不少人都會與家人聚在一起吃飯做冬，陳凱琳 (Grace) 一家也不例外。日前Grace與老公鄭嘉穎以及一對寶貝仔仔Rafael、Yannick，還有她的爸媽已提早做冬食大餐，順道為她媽媽慶祝生日。Grace還把當晚的短片放上IG分享，並留言表示：「Double Celebration! ❤️🎈😍🎂 仲有幾日就到冬至啦！唔知大家又準備點樣慶祝呢？我哋今年就提早少少，因為昨日就係陳Mama嘅生日😁 食個靚靚盆菜，再蒸條魚～咁就年年有餘啦! Happy Birthday & Happy (early) Winter Solstice everyone! ❄️(P.s. stay warm!) 🥶」

Grace與老公鄭嘉穎在家中做冬。(陳凱琳IG)

片中可見他們一家與親友在家中食晚飯，菜式包括有名貴海味盤菜，蒸魚、還有大拖羅等貴價刺身，餸菜相當豐盛，大人食得開心，小朋友都玩得好開心。Grace又親吻了爸媽，她的兩個仔仔都有錫錫公公婆婆，畫面十分之溫馨。而Grace的仔仔就愈大愈靚仔，尤其是大仔Rafael更是與公公愈來愈似樣，一雙眼睛勁精靈，印證了隔代遺傳。