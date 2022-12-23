馬國明約朋友食飯對話流出曝光真實性格　網民錯愕：原來你係咁嘅

視帝馬國明 (馬明) 出名性格好，是城中公認的好男人，他的女友湯洛雯 (靚湯) 曾公開大讚他孝順、冷靜、成熟、穩重和善良，認定了馬明是可以付託終身之人，不少女生亦羨慕她能擁有馬明這個筍盤。日前馬明與友人約食飯的對話於網上流出，竟曝光了他性格真實的一面，令網民大感錯愕。

馬明與靚湯過住同居生活。

該條片影住馬明坐在椅子上，他的朋友就叫他晚上一起食飯，並問他吃烤肉好不好？馬明答對方：「烤肉熱氣呀。(咁食刺身？) 刺身好生冷㗎。(咁食海鮮？) 唔得呀，我痛風呀。」馬明的朋友此時無奈地表不：「唉，咁呀，我請囉。」此時馬明即刻雙眼發光，態度180度轉變，一臉興奮期待地說：「你早講吖，我份人就最易話為嘅，你肯食咩我食咩。」

網民對於馬明展露出如此貼地一面，大感驚訝，紛紛留言表示：「原來你係咁樣嘅馬明」、「顛覆完美好男人形象」、「好識慳錢」、「本色出演」、「夠晒現實」、「住家好男人果然夠慳儉」。其實這條片是馬明自己拍的抖音片，純粹搞下笑，不過網民都睇得好投入，不少網民都笑指他：「你有靚湯飲就得啦」。

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