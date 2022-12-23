東張西望｜西貢士多力Sell神奇「頻譜機」　聲稱曾令人起死回生

《東張西望》今日（23/12）講到有人報料，表示自己的媽媽最近經常幫襯一間位於西貢的士多，不過這間士多就不是賣雜貨糧食，而是賣一些聲稱有治療效果的產品及服務。《東張西望》派員探秘後，還被負責人強力推薦「做機」焗桑拿和照「彎彎機」。不特止，該店負責人還向《東張西望》的人極力推銷，表示這些所謂的「頻譜機」、「彎彎機」深受不少圈中人喜愛，還向他們展示這些藝人的照片。



消費前需要小心留意。（《東張西望》截圖）

這位負責人，一時說自已認識鄭欣宜、一時又說自己跟鄭少秋很熟悉，還說自己「李家超同我有溝通」，還向《東張西望》主持人他們展示趙雅芝的相片，說：「趙雅芝坐頻譜屋坐了12年」，又說王菲、呂良偉都會在家坐頻譜屋。

好笑。（《東張西望》截圖）

之後這位負責人又「拋書包」，說出大量專有名詞吹捧自己的產品，還說「頻譜屋」是震驚醫學的科技。他說：「曾經起死回生，有個人喺威爾斯昏迷，醫生話跌到二十就拔喉管。我拎咗條頻譜機窒入佢背部，塞到心臟呢個位置，跟住醒咗呀！之後有醫生搵我，有良心嗰啲！」

「東張」個員工俾人推入屋蒸桑拿。（《東張西望》截圖）

另一個就照「彎彎機」。（《東張西望》截圖）

當「東張」問負責人什麼是頻譜機時，他又猶如「耍太極」地說：「你上網，YouTube睇。」、「我哋頻譜攞咗碳中和...戰略合體...內地嗰啲...」被追問時，還說：「有啲人成日問問問，你聽我講，你做做機啦。」之後他看了一看貼在被稱做「頻譜屋」的桑拿房牆上的單張，才說：「核心技術係毫米波，直達人體令細胞破壁。」還聲稱可以有令變異細胞變回正常。其後《東張西望》主持向專家查詢，專家就指5G手機就已經有毫米波，根本不是創新科技。

間舖位於西貢。（《東張西望》截圖）

最後這位負責人還向「東張」他們力sell他們買一張價值6千多元的蓋被，展示的介紹影片中，還表示內裡的玻璃珠和陶瓷珠有「打通膀胱經」的功效。不過《東張西望》主持向專家查詢後，專家就指有關蓋被內的珠珠只是普通金屬的珠，並沒有特別。最後還說：「我唔知道，不過我就唔會買。」

頻譜引力被，個名好似好勁咁。（《東張西望》截圖）

軟家就話唔會買。（《東張西望》截圖）