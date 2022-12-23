Yahoo人氣獎2022｜ COLLAR遇時裝車禍　陳瀅泡泡袖身壯似盔甲

《Yahoo搜尋人氣大獎2022》將於今日（23/12）在九龍灣國際展貿中心舉行，屆時大會亦2021年1月1日至2022年10月31日的搜尋量選出頭100位熱搜男女藝人及組合，並會根據四個時段的搜尋量，頒發2022年度的「人氣票選組合」、「人氣票王」、「人氣票后」。

當中女團COLLOR獲得「樂壇新勢力（組合）」獎項，不過就仍然未齊人，只有Winka（陳泳伽）、Ivy（蘇雅琳）及Candy（王家晴）出席並演出《Never-never Land》，當中三人的服裝非常特別。雖然三人的緊身連衣裙盡顯身材線條，不過Winka的服裝卻完美暴露身材上的不足，腹部的皺摺令她出現六比四的身材比例，而Ivy則似小朋友着大人衫，雖然衣着性感，卻與自身的氣質不符，Candy的服裝是最正常的。

COLLAR慘遇時裝車禍。（網上截圖）

側面看會比較好。（網上截圖）

Candy是的造型師三位中最好的一位。（網上截圖）

另外，陳瀅亦有現身領取「人氣電視劇集」、「人氣電視女角色」、「人氣電視劇CP」以及「電視女藝人」獎項，而她的服裝同樣出了時裝車禍，泡泡袖的服裝令她的肩膀變得更加魁梧，遠看就如穿上盔甲一樣。

陳瀅好似好鍾意泡泡袖咁。（網上截圖）

不過就好壯。（網上截圖）

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